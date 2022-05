Igor Grosu: Nu suntem mulţumiţi de viteza cu care acţionează ONU

Mult mai puţine familii din Republica Moldova, care găzduiesc refugiaţi, au primit ajutorul financiar promis. Preşedintele Parlamentului spune că a existat propunerea din partea Chişinăului să fie mobilizaţi mai mulţi operatori, astfel încât procesul de sprijin să fie urgentat.



Preşedintele Parlamentului spune că Agenţia ONU pentru Refugiaţi, care şi-a asumat responsabilitatea de a-i ajuta financiar atât pe ucrainenii care s-au adăpostit în Republica Moldova, cât şi familiile de moldoveni care găzduiesc refugiaţi, nu acţionează conform promisiunilor.



„Avem două linii de finanţare în contextul crizei refugiaţilor. O linie de finanţare pentru refugiaţi, bani pe care ONU îi acordă refugiaţilor. E vorba de 2200 de lei. Şi avem o linie de suport financiar pentru familiile-gazdă. Eu nu sunt mulţumit de felul în care ONU gestionează acest proces. Ultimele date arată că doar 30 de mii de refugiaţi au beneficiat de bani, în timp ce ei sunt 92 de mii. Şi mai mic este numărul beneficiarilor de suport dintre familiile – gazdă. Noi ne-am manifestat nemulţumirea faţă de cei care gestionează acest buget mare din partea ONU. Am explicat asta şi secretarului general ONU şi îndemn cetăţenii noştri să completeze formularele şi să ceară ajutor”, a spus Igor Grosu în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova.



Preşedintele Parlamentului a îndemnat oamenii să consulte site-ul www.dopomoga.gov.md , să completeze formularele şi să fie mai insistenţi când este vorba de sprijinul financiar promis de ONU.



„Oameni buni, bateţi la uşa acestor centre. Sunt bani alocaţi atât pentru refugiaţi, cât şi pentru familiile – gazdă, care au problemele lor şi deja au făcut un lucru enorm găzduind refugiaţi. Am cerut ONU să ne spună dacă este nevoie să intervenim, să mobilizăm suplimentar oameni, operatori. E nevoie ca ei să se mişte mai repede”, a mai spus preşedintele Parlamentului.



De asemenea, şeful Legislativului spune că deciziile Finlandei şi Suediei de a depune cereri de aderare la NATO, sunt acţiuni suverane ale statelor respective, iar Republica Moldova îşi păstrează neutralitatea şi acţionează strict în conformitate cu acest statut prevăzut de Constituţie.



„Sunt decizii asumate de guvernele şi parlamentele acestor ţări. Republica Moldova a reuşit şi reuşeşte în continuare să păstreze calmul în societate, chiar dacă avem armata rusă, aflată ilegal pe teritoriul nostru, chiar dacă avem un depozit ilegal de muniţii la Cobasna. Noi reuşim să păstrăm stabilitatea, să găzduim refugiaţii ucraineni. Iar opoziţia, coloana a 5-a, pe de o parte, este speriată când a văzut de ce sunt capabili partenerii lor, pe de altă parte, încearcă să-şi justifice solda pe care o primesc de la patroni”, a spus preşedintele Parlamentului.



Potrivit anunţului făcut de Agenţia ONU pentru Refugiaţi, fiecare refugiat ajuns în Republica Moldova are dreptul la 2.200 lei/lună. Grantul va fi reînnoit pentru refugiaţii rămaşi în ţară. De asemenea, familiile care găzduiesc cel puţin doi refugiaţi din Ucraina pentru o perioadă minimă de o săptămână sunt eligibili pentru a primi plata unică în valoare de 3500 de lei.