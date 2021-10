Igor Grosu, despre contractul cu Gazprom: Analizăm opţiuni de alternativă, în cazul în care nu se va reuşi

Totuşi, preşedintele Parlamentului spune că guvernarea ia în considerare şi scenariile de alternativă, în cazul în care discuţiile cu Gazprom vor suferi un eşec.



Preşedintele Parlamentului spune că delegaţia Republicii Moldova este în dialog cu partea rusă pentru a obţine cel mai bun preţ de achiziţie a gazului. Grosu spune că nu există temei de îngrijorare privind sistarea energiei electrice, deşi Termocentrala de la Cuciurgan a expediat o notificare Chişinăului privind eventuale sistări de livrare a energiei.



„Ne dorim semnarea unui contract cu Gazprom până la sfârşitul lunii, la un preţ bun, ceea ce ar însemna continuarea condiţiilor contractului pe care l-am avut până acum. Discuţiile continuă. Gazprom a readus în discuţie un subiect mai vechi, o datorie istorică a părţii drepte a Nistrului, nu vorbim de cea a regiunii transnistrene, de 450 de milioane care nu este clar cum s-a format în timp. E nevoie de răbdare şi calm. Nu este niciun pericol de a rămâne fără energie electrică. Aşa-numita avertizare a Cuciurganului nu are substrat”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV Chişinău.



Preşedintele Parlamentului spune că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va veni cu ajutoare sociale pentru categoriile vulnerabile, astfel încât să-i ajute pe cetăţenii cu venituri modeste să depăşească povara facturilor mari la gazele naturale. Totuşi, în eventualitatea în care nu se va ajunge la un consens cu Moscova, Republica Moldova are pregătite scenarii de alternativă, spune Grosu.



„Guvernul deja pregăteşte şi scenarii de compensare a cheltuielilor celor cu venituri mici. Ne dorim relaţii pragmatice cu Federaţia Rusă. Contextul internaţional este de aşa natură că preţurile au înnebunit. Noi sperăm să-i convingem că suntem un plătitor corect. Ne dorim continuarea acestui contract. Sunt analizate şi opţiunile de alternativă, în cazul în care nu se va reuşi. Inclusiv din proximitate, România, Ucraina, problema nu este în căile de furnizare, ele sunt mai multe. Acum cel mai important este să negociem volumul şi să-l putem aduce la timp”, a menţionat Igor Grosu.



Anterior, MoldovaGaz a anunţat că va cere ANRE ajustarea în creştere a tarifului pentru consumatorii finali cu 35%. Potrivit vicepremierului Andrei Spînu, negocierile cu Gazprom sunt dificile, întrucât partea rusă a readus în actualitate subiectul datoriilor istorice pe care le are Republica Moldova faţă de concernul rus şi implementarea Pachetului Energetic III.