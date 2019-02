Igor Dodon spune că a solicitat de la „Gazprom” o reducere de 25% la gazul rusesc

Potrivit preşedintelui, acordul cu „Gazprom”, în baza căruia Republica Moldova cumpără gaz de la Federaţia Rusă a fost semnat în 2006 şi el expiră la sfârşitul anului curent. Şeful statului spune că trebuie începute negocierile pentru următorul acord.

„Având în vedere că am obţinut statutul de observator în Uniunea Euroasiatică, eu m-am adresat partenerilor noştri ca să examineze posibilitatea de a ne acorda reducere de 25% la preţul pentru gaz. Acest lucru este foarte important, îl va simţi fiecare consumator”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova.



Şeful statului spune că a discutat cu preşedintele Gazprom şi despre tranzitarea gazului prin statul vecin Ucraina. De asemenea, în discuţie a fost adusă şi datoria la gazele naturale pe care o are regiunea transnistreană faţă de compania rusească.



„Noi, consumatorii de gaz de pe malul drept al Prutului, nu vom plăti pentru malul stâng şi cred că nici nu trebuie să plătim. Cu această datorie ne vom clarifica aparte, dar în niciun caz, noi, care am plătit în toţi aceşti 27 de ani pentru gaz, nu putem să plătim pentru cei care nu au achitat”, afirmă preşedintele.



Întrevederea lui Igor Dodon şi Alexei Miller a avut loc săptămâna trecută, când şeful statului a întreprins o vizită de lucru în Federaţia Rusă, unde s-a întâlnit cu preşedintele rus, Vladimir Putin şi cu alţi oficiali ruşi.

