Igor Dodon spune cum îşi va organiza campania electorală. Renunţă la automobilul de serviciu

„În ultima perioadă am auzit multe speculaţii referitor la o eventuală utilizare a resurselor administrative. Repet – noi nu avem niciun interes să provocăm măcar pic de dubii în privinţa acestor alegeri”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei noi ediţii a emisiunii „Preşedintele Răspunde”.



Potrivit lui Igor Dodon, maşina de serviciu nu va fu utilizată în campanie. Din sursele fondului electoral, va închiria un automobil, cu care se va deplasa prin ţară. Cât despre fotograful şi camermanul preşedintelui, Igor Dodon afirmă că aceştia vor merge în concediu, însă îl vor însoţi cu propria tehnică în teritoriu.



Igor Dodon a reiterat că preşedintele, potrivit Codului Electoral, nu are obligaţia să-şi suspende activitatea. Potrivit lui, această procedură este complicată. Ba mai mult, pe lângă drepturile constituţionale pe care le are, are şi foarte multe obligaţii, pe care trebuie să le îndeplinească, mai ales acum, în condiţii de secetă şi pandemie.