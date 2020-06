Igor Dodon: Posturile instalate în zona de securitate sunt ilegale

„Evident că noi categoric nu admitem şi nu acceptăm aceste posturi ilegale. Poziţia este foarte clară. Noi am criticat această decizie. Eu am dialog permanent cu domnul Krasnoselski şi am cerut ca aceste posturi să fie lichidate”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Preşedintele răspunde”.



În privinţa întrevederii cu Krasnoselski, preşedintele a declarat că urmează să fie coordonate agendele. Vor fi discutaţi paşii întreprinşi până acum şi paşii care urmează să fie întreprinşi.



Cât despre evacuare muniţiilor din stânga Nistrului de către Federaţia Rusă, Igor Dodon a declarat anterior a existat o înţelegere de principiu, se elaborează paşii, care se discută cu reprezentanţii OSCE, iar apoi vor fi discutaţi şi în formatul larg. Procesul propriu-zi ar trebui să înceapă la anul.