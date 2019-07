Fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovschi spune cum pot fi rezolvate problemele din justiţia moldovenească

În opinia lui, primul pas ar trebui să fie modificarea prevederilor Codului de procedură penală, care reglementează revizuirea dosarelor, revizuirea soluţiilor definitive prin adăugarea unui singur element nou - încălcarea dreptului la proces judiciar echitabil şi caracterul captiv al statului, transmite IPN.



„Declaraţia privind capturarea statului este un document absolut practic care nu şi-a găsit realizare practică. Haideţi să începem, haideţi noi să spunem că în toate hotărârile în privinţa cărora există suspiciuni că a avut loc ingerinţa din partea politicului omul poate să ceară revizuire”, a declarat Stanislav Pavlovschi într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



În opinia lui, tot sistemul judecătoresc urmează să decidă, dacă dosarul va fi sau nu revizuit, dar consideră că oamenii trebuie să aibă acest drept. „Toţi vorbim despre faptul că justiţia a fost capturată. Toţi vorbim despre faptul că justiţia a fost sub călcâiul „păpuşarului”. Toţi vorbim despre faptul că justiţia este coruptă, dar când vine vorba de realizarea practică, ne oprim în faţa unor himere”, a specificat fostul magistrat.



„Noi avem acum o majoritate parlamentară. Parlamentul este în drept să adopte toate legile necesare acestei ţări, clar că în condiţii democratice. Dacă ei, presupunem că au dubii, au ezitări, lipsă de cunoştinţe, lipsă de experienţă, poftim dragii mei, adresaţi-vă către UE, cereţi delegarea unor experţi specialişti în materie, lasă ei să vă ajute, dar noi nu putem să lăsăm mâinile în jos şi să spunem „păi dacă democraţii aşa au hotărât, noi care am venit la putere pe cale democratică, deja nu avem decât să ne conformăm”, a declarat Stanislav Pavlovschi.



În opinia lui, acum problema cea mai mare este prioritizarea acţiunilor, determinarea care acţiuni sunt importante şi trebuie făcute acum şi aici. „Eu înţeleg, interzicerea pungilor din plastic este o problemă importantă pentru Moldova, dar ea nu este prioritară chiar acum. Acum prioritar este Procuratura Generală, acum este furtul miliardului, acum este mafiotizarea sistemului, scoaterea întregului sistem din mâinile mafiei. Poporul se simte insultat, eu am în vedere de puterea precedentă. Poporul se simte scuipat în faţă şi poporul aşteaptă dreptate de la guvernarea care a venit în Moldova”, a adăugat fostul judecător la CEDO.

