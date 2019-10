Federica Mogherini: Sprijinul UE pentru Moldova va rămâne condiţionat de progresul reformelor

Oficialul şi-a exprimat speranţa cu privire la posibilitatea de a elibera în curând prima tranşă de asistenţă macrofinanciară pentru Republica Moldova. „Toate acestea sunt un semnal clar al aprecierii UE faţă de reformele pe care le-au făcut deja autorităţile de la Chişinău, precum şi al aşteptărilor privind paşii următori”. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute astăzi, 30 septembrie, la Buxelles după cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-UE.



Federica Mogherini a menţionat că s-a discutat despre reformele importante lansate în scopul consolidării democraţiei şi a statului de drept. „În aceste trei luni, aţi pornit pe această cale cu multă hotărâre în beneficiul cetăţenilor dumneavoastră. E o cale esenţială şi pentru parteneriatul nostru, astfel încât să avem cu toţii cât mai mult de câştigat pe urma acestui Acord de Asociere, în beneficiul cetăţenilor din Moldova şi din UE”, a spus vicepreşedinta Comisiei Europene.



În opinia sa, este important ca Republica Moldova să obţină rezultate şi să respecte angajamentele pe care şi le-a asumat. „Trebuie să ne asigurăm că parteneriatul nostru evoluează în timp – este un alt element important. De aceea astăzi am convenit să actualizăm agenda de asociere şi să stabilim noi priorităţi pe baza cărora să evolueze Acordul de Asociere şi Acordul de Liber Schimb în următorii ani. Ca şi în trecut, sprijinul nostru va rămâne condiţionat de progresul reformelor, însă la fel ca în trecut vă vom sprijini şi că com fi alături şi cu sfaturi, poate chiar mai mult ca în trecut”, a mai spus Federica Mogherini.



Oficialul a declarat că în iunie, liderii europeni au acordat Comisiei sarcina să se concentreze pe un set de măsuri care să sprijine Moldova pe baza implementării susţinute a Acordului de Asociere şi a DCFTA. „Am reluat plăţile pentru sprijinul bugetar în luna iunie a acestui an. La fel, am semnat acordul de finanţare cu Guvernul pentru a realiza programe privind dezvoltarea durabilă şi statul de drept”, a notat Federica Mogherini.



În altă ordine de idei, oficialul a menţionat că alegerile locale din 20 octombrie reprezintă un test important în privinţa respectării standardelor internaţionale.



„Întrevederea îndelungată şi prietenoasă mi-a oferit ocazia să-i confirm doamnei prim-ministru şi delegaţiei moldovene că UE continuă să sprijine suveranitatea şi integritatea teritorială a Modlovei, cu un statut special pentru Transnistria, în frontierele recunsocute internaţional, ale Moldovei. Negocierile în format 5+2 au înregistrat nişte progrese, care trebuie să continue, mai ales în cadrul rundei care va avea loc în Slovacia săptămâna viitoare”, a mai spus Federica Mogherini.



În aceeaşi conferinţă de presă, premierul Maia Sandu a declarat că astăzi au fost discutate lucrurile pe care Guvernul a reuşit să le facă în primele o sută de zile. „Am făcut asătzi aici un agajament în numele tuturor instituţiilor Guvernului, în numele tuturor instituţiilor care sunt responsabile de implementarea Acordului de Asociere, ca aceste acţiuni să fie implementate”, a menţionat Maia Sandu.



Şefa cabinetului de miniştri a spus că Republica Moldova are nevoie de asistenţa financiară din partea UE. „Este îmbucurătoare reconfirmarea acestei noutăţi că putem să obţinem cele două tranşe din asistenţa macrofinanciară până la sfârşitul acestui an. Evident, în situaţia în care noi reuşim să îndeplinim toate condiţiile şi aceasta este intenţia noastră – să îndeplinim toate angajamentele”, a mai spus Maia Sandu.



Potrivit oficialilor, discuţiile urmează să continue în cadrul vizitei pe care Federica Mogherini o va efectua în Republica Moldova peste câteva zile.