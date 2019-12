Corina Creţu: Republica Moldova este sub lupă în UE

„Efectiv, Republica Moldova este sub lupă astăzi. La Luxenburg, în reuniunea miniştrilor de externe ai UE, a fost adăugat pe agendă punctul legat de situaţia din Republica Moldova, ceea ce înseamnă o preocupare şi o îngrijorare. Nu putem anticipa, dar am văzut că unii discută inclusiv despre stoparea acestui ajutor financiar”, a declarat Corina Creţu în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.



Potrivit deputatei europene, instalarea Guvernului Maia Sandu a fost o garanţie pentru drumul pro-european al Republicii Moldova. „Cred că este prea devreme să se vorbească despre ceea ce face actualul Guvern, dar speranţa noastră este să se continue reformele, europenizarea Republicii Moldova”, a notat oficialul.



Totodată, parlamentara europeană a afirmat că România este cel mai important sprijin al Republicii Moldova şi că, indiferent de situaţia politică de la Chişinău, este de datoria politicienilor români să-şi ajute colegii de peste Prut.



Europarlamentara a mai menţionat că foarte mulţi bani alocaţi de UE nu sunt folosiţi. „Pe programul transfrontalier România-Republica Moldova, pentru perioada 2014-2020 sunt la dispoziţie peste 80 de milioane de euro din care s-au cheltuit mai puţin de 10%. Acest lucru nu-l putem pune doar pe seama politicii de la Chişinău. Cred că a fost o lipsă de coordonare. În foarte mulţi ani care au trecut ne-am limitat la vorbe frumoase, dar cel mai important este să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziţie şi banii pe care îi avem”, a declarat Corina Creţu.



De asemenea, parlamentara europeană spune că Republica Moldova este cuprinsă în programul care se referă la Dunăre şi conduce, împreună cu Austria, domeniul privind dezvoltarea abilităţilor şi are bani la dispoziţie în acest program, dar care iarăşi nu sunt folosiţi.