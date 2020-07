Chişinăul propune Tiraspolului desfăşurarea unei şedinţe în formatul 1+1

În cadrul discuţiilor, Cristina Lesnic a menţionat că la şedinţa în formatul 1+1 ar urma să fie discutate subiectele din Pachetul Berlin Plus, precum şi alte subiecte actuale de pe agenda procesului de negocieri dintre Chişinău şi Tiraspol, în particular în cadrul evenimentelor produse ca urmare a gestionării situaţiei epidemiologice.



Chişinăul a demonstrat constructivism şi abordare pragmatică în ceea ce priveşte onorarea obligaţiilor pozitive faţă de cetăţenii domiciliaţi în regiunea transnistreană, a declarat Cristina Lesnic, menţionând şi măsurile întreprinse întru transferarea pacienţilor de pe malul stâng aflaţi în stare gravă la centrele medicale de calitate situate pe malul drept.



Cristina Lesnic a mai spus că procesul de documentare a populaţiei din regiunea transnistreană cu acte confirmative a naşterii şi decesului, din martie 2020, a scăzut considerabil comparativ cu solicitările de acelaşi tip din anii precedenţi. Acest lucru a avut loc pe motivul restricţiilor de circulaţie impuse de către partea transnistreană sub pretextul pandemiei.