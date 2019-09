Candidaţii PLDM s-au lansat în campania electorală pentru alegerile din 20 octombrie

Preşedintele PLDM, Tudor Deliu, a declarat că formaţiunea are o echipă puternică, cu ambiţia de a câştiga. Candidaţii liberal-democraţi sunt oameni asumaţi. PLDM a demonstrat prin exemple concrete cum pot fi administrate localităţi, formaţiunea are aleşi locali care au rezistat şi nu au cedat şantajului şi presiunii exercitate de guvernarea precedentă, dar şi de actuala.



„Avem în faţă încă un examen, pe care îl vom susţine cu brio. Cred că PLDM va avea un cuvânt greu de spus atât în administrarea publică locală, cât şi în cea centrală”, a menţionat Tudor Deliu. „Toţi vorbesc de standarde europene, dar nimic nu ne împiedcică să implementăm acolo unde activăm – în primării, în localităţi”, a mai spus Tudor Deliu.



Candidatul la funcţia de primar al capitalei, Alexandru Fetescu, a declarat că PLDM este determinat să facă „o altfel de politică”, „o politică inspirată din necesităţile cotidiene ale fiecărui cetăţean şi din determinarea de a reuşi”. Potrivit lui, indiferent de originea etnică, socială, indiferent de limba vorbită, toţi sunt cetăţenii acestei ţări, care împreună trebeuie să decidă viitorul pentru o viaţă mai bună.



Candidatul la funcţia de primar în oraşul Leova, vicepreşedintele PLDM Alexandru Bujoreanu, a menţionat că PLDM, care a fost creat ca răspuns la dorinţa cetăţenilor de a se elibera de sub jugul unui regim totalitar, revine în slujba cetăţeanului. Şi candidaţii liberal democraţi vor lupta nu doar pentru viitorul satelor şi oraşelor, dar şi pentru viitorul întregii ţări, viitorul copiilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: