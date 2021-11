Andrei Spînu: Nu există premise ca Gazprom să sisteze livrarea de gaze naturale către Republica Moldova

Spînu spune că banii acordaţi de către Energocom pentru a acoperi datoriile Termoelectrica, rămân o datorie între două companii de stat, datorie pe care Termoelectrica o va acoperi treptat.

Andrei Spînu a afirmat că decizia de a aloca bani din bugetul de stat pentru datoriile din octombrie şi plata în avans pentru noiembrie a fost luată încă în perioada stării de urgenţă. Prin rectificarea bugetului de stat pentru anul 2021, Parlamentul a acordat o parte din banii Energocomului pentru a acoperi datoria către Gazprom.



„Decizia privind depăşirea crizei din octombrie a fost luată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale. Parlamentul doar a rectificat legea bugetului de stat pentru anul 2021. Atunci s-a decis alocarea a 1,7 miliarde de lei pentru a depăşi această situaţie. Din 1,7 miliarde de lei 300 de milioane au fost cheltuiţi pentru procurarea gazului pentru a stabiliza presiunea în reţea. Rectificarea legii în Parlament a menţinut această alocare de 1,7 miliarde de lei pentru Energocom” a declarat Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Spînu a comunicat că obligativitatea ca Republica Moldova să-şi achite până la 20 noiembrie datoriile pentru luna octombrie şi avansul pentru noiembrie nu a reprezentat pentru nimeni o surpriză. Prevederea era stipulată expres în protocolul semnat cu Gazprom.



„Conform contractului, şi nu este vorba despre o clauză nouă, este o clauză care era şi în vechile contracte, până la data de 20 a lunii următoare se achită consumul de gaz curent pentru luna precedentă şi un avans pentru luna curentă de 50%. Moldovagaz trebuia să achite consumul pe octombrie şi avansul pe noiembrie până pe 20 noiembrie. Eu i-am explicat dlui Miller (Alexei Miller, şeful Gazpromului – n.r.) că mai avem nevoie de timp pentru a trece toate procedurile legale pentru a aloca aceşti bani. Atât în timpul discuţiei cu dl Miller, cât şi la şedinţa Consiliului de Observatori (al Moldovagaz – n.r.) nu s-a discutat despre niciun ultimatum. Parlamentul a votat, imediat se vor face transferurile şi totul va fi ok”, a subliniat Andrei Spînu.



Potrivit oficialului, guvernul a decis să semneze un contrat de cesionare a unei părţi din datoria pe care o are Termoelectroca faţă de Moldovagaz. Banii au fost alocaţi întreprinderii de stat Energocom pentru acoperirea acestei datorii, iar suma obţinută de Moldovagaz în urma acestei tranzacţii este virată pe conturile Gazprom.



„Termoelectrica are o datorie probată de 2 miliarde de lei, această datorie la agentul termic s-a creat încă din 2001. La moment, Moldovagaz aplica sechestru pe Termoelectrica de mai mulţi ani şi Termoelectrica întoarce încet datoria. O parte din această datorie de 2 miliarde s-a decis să fie cesionată. Asta înseamnă că Energocom a preluat datoria către Moldovagaz şi Termoelectrica nu mai are datorii. Din banii Energocom, Moldovagaz achită datoriile către Gazprom, iar datoria dintre Termoelectrica şi Energocom rămâne o datorie între două companii de stat şi va fi returnată încet-încet”, a adăugat Andrei Spînu.



Datoriile Moldovagaz faţă de Gazprom pentru luna octombrie s-au acumulat din cauza faptului că tariful achitat de cetăţeni nu a acoperit preţul de achiziţie a gazului. Vicepremierul spune că în luna decembrie Republica Moldova nu se va mai confrunta cu această problemă, întrucât tariful pentru consumatorii casnici a fost majorat până la 11,08 lei, acest tarif acoperind integral preţul de achiziţie, iar Guvernul va compensa parţial această majorare.