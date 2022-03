Andrei Spînu: Contractul cu Centrala de la Cuciurgan va fi prelungit doar pentru o lună

Vicepremierul Andrei Spînu spune că, pentru luna martie, Guvernul va subvenţiona costul energiei electrice produse de CET-uri, pentru a le acoperi pierderile. Ceea ce înseamnă că tariful energiei electrice rămâne neschimbat în martie, iar până la sfârşitul lunii ANRE va stabili noile tarife, care vor intra în vigoare de la 1 aprilie.



„Am avut discuţii cu reprezentanţii Centralei de la Cuciurgan ca să avem prelungirea contractului cu încă un an. Odată cu începerea războiului s-au schimbat lucrurile şi vom avea prelungirea contractului doar pentru o lună, până la 1 mai. Motivul fiind incertitudinea livrărilor de gaze. Până la 1 aprilie vor fi noile tarife, nu va fi o creştere foarte mare. Nu este motiv de dublare a tarifelor. Urmează să mai avem discuţii cu reprezentanţii Centralei de la Cuciurgan să vedem dacă putem reveni la decizia de până la război, ca să prelungim contractul la acelaşi tarif pentru un an de zile.”, a spus Andrei Spînu, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Vicepremierul spune că în această lună a avut loc primul test de racordare a Republicii Moldova la sistemul european de transport al energiei electrice. Izbucnirea războiului a accelerat acest proces, iar Republica Moldova alături de Ucraina au rămas branşate la sistemul energetic european fără efectuarea testelor suplimentare.



„Strategia naţională pe domeniul electricităţii este ca Republica Moldova să fie conectată la sistemul european de transport de energie electrică. Noi putem face asta doar împreună cu Ucraina. Anul 2022 este anul testării. Primul test – în februarie şi următorul în august. Cum se fac testele? Are loc deconectarea de la sistemul din Est şi conectarea la cel din Vest. Când s-a făcut acest test a început războiul şi Ucraina a decis să nu se mai conecteze la sistemul energetic din Est (Belarus şi Federaţia Rusă) şi a făcut o solicitare către UE ca această sincronizare cu sistemul european să aibă loc în regim de urgenţă, fără testul din august. Şi noi am trimis o solicitare similară, subiectul a fost analizat în cadrul Comisiei pentru energie şi s-a dat aviz pozitiv ca noi să ne conectăm la sistemul european în regim de urgenţă”, a mai spus Andrei Spînu.



Centrala de la Cuciurgan asigură 80% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova. Potrivit contractului de achiziţie, Chişinăul cumpără energie electrică la preţul de 5,35 cenţi americani pentru un kWh. Contractul este valabil până la 1 aprilie 2022.