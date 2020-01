Andrei Năstase nu exclude că ar putea candida la prezidenţiale

De asemenea, Andrei Năstase consideră că partidele de dreapta ar trebui să se consolideze şi să înainteze un singur candidat comun la următoarele alegeri prezidenţiale. Potrivit lui, PPDA insistă în continuare pe înaintarea unui candidat comun apolitic.



Politicianul susţine că PPDA nu se gândeşte doar la binele său în cazul în care este gata să susţină un candidat al tuturor şi în urma desemnării căruia nu ar avea de suferit, din punct de vedere politic, partidele PPDA, PAS, PUN sau PL. „Dacă nu se va reuşi acest lucru, vom lua o decizie la organele superioare ale partidului”, a declarat Năstase în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.



Liderul PPDA susţine că preşedintele Igor Dodon, despre care consideră că va candida cu certitudine pentru un nou mandat, reprezintă un pericol atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru întreaga regiune.



„Igor Dodon are vagoane de bani, are televiziuni, are de partea lui foarte mulţi aşa-zili jurnalişti pe care îi plăteşte, bloggeri, toată herghelia de trolli care era a lui Vladimir Plahotniuc a trecut la Dodon. Deci, noi înţelegem cât de periculos este, cât de greu va fi de câştigat de unii singuri în faţa lui Dodon. El este un pericol. Un pericol nu doar pentru Republica Moldova, dar şi pentru întreaga regiune. În faţa acestui pericol putem cu toţii să conştientizăm că e nevoie de unitate?”, se întreabă Andrei Năstase.