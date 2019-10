Andrei Donica se retrage din cursa electorală pentru Chişinău în favoarea lui Andrei Năstase

Andrei Donică spune că se retrage deoarece înţelege foarte bine ca nu are şanse reale să ajungă în turul doi, precum are exponentul socialiştilor, Ion Ceban şi cel al Blocului Electoral ACUM, Andrei Năstase. Totodată, susţine că nu vrea să fure de la alţii voturi, diminuându-le şansele de câştig. Fostul candidat afirmă că, spre regret, segmentul de dreapta este reprezentant în această cursă de către mai multe persoane, iar ca rezultat sunt mai puţine şanse de câştig din cauza dispersării voturilor.



Andrei Donică declară cu nu vrea să facă parte din rândul persoanelor care irosesc banii publici şi îi îndeamnă şi pe ceilalţi candidaţi care aspiră la fotoliul de primar să-i urmeze exemplul. Andrei Donică spune că, „având în vedere situaţia creată în municipiul Chişinău, când stânga are mai multe şanse de câştig, este necesară cât de puţină maturitate politică, să se gândească raţional, să se de-a un pas înapoi, pentru că şi el a lăsat din ambiţiile politice”.



Potrivit lui Andrei Donică, oraşul Chişinău a ajuns într-o stare deplorabilă, situaţia economică este foarte grea, de aceea primarul trebuie ales din primul tur, care să se apuce de lucru.



Andrei Donică a îndemnat locuitorii municipiului Chişinău să susţină echipa Mişcării Profesioniştilor „Speranţa-Надежда” în Consiliul municipal.