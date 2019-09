Alexandru Slusari: Anunţul lui Octavian Ţîcu că vrea să candideze la funcţia de primar de Chişinău este o trădare faţă de Andrei Năstase

Potrivit lui, anunţul lui Octavian Ţîcu despre faptul că vrea să candideze la alegerile locale în municipiul Chişinău este o trădare faţă de liderul partidului, Andrei Năstase, despre care de mult timp a fost anunţat că va candida pentru fotoliul de la Primărie, transmite IPN.



„Pentru noi nu a fost o surpriză mare plecarea dânsului, dar a fost o surpriză neplăcută faptul că cu 10 minute înainte de şedinţa fracţiunii, dumnealui a venit şi ne-a anunţat că pe lângă faptul că pleacă din fracţiune, are intenţia de a candida la funcţia de primar, fără să discutăm în prealabil. Dânsul a lipsit mult timp şi chiar a revenit nu demult dintr-o deplasare. Păcat că Octavian nu a devenit parte componentă a echipei Platformei DA”, a afirmat Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.



Deputatul nu ia în calcul ideea ca Andrei Năstase să se retragă din cursa pentru primăria Chişinău în favoarea lui Octavian Ţîcu.

„Noi considerăm că Octavian Ţîcu, având posibilitatea mai mult decât suficientă să se manifeste în cadrul fracţiunii Platforma DA, a luat o decizie absolut greşită. Să-şi asume toate consecinţele. Fracţiunea are propria agendă, partidul are propria agendă, blocul ACUM are propriul candidat cu care noi mergem la înregistrare în Consiliul Electoral Chişinău”, a afirmat Alexandru Slusari.



Igor Munteanu, deputat în aceeaşi fracţiune, susţine că Octavian Ţîcu s-a purtat egoist. În loc să militeze pentru o cauză care aparţine blocului ACUM, a mers pe un drum mai scurt şi care, din păcate, nu aduce servicii pentru câştigul cauzei. „Iar cauza noastră este ca, după răsturnarea acestui regim piramidal al lui Plahotniuc, noi să construim instituţii viabile, care să servească interesul public. Aici au avut loc marele divergenţe şi diferenţe”, a afirmat Igor Munteanu.



Deputatul spune că simte o dezamăgire în gestul spectaculos al lui Octavian Ţîcu, dar care nu va fi „letal” pentru campania electorală. Igor Munteanu afirmă că blocul ACUM va lucra în continuare consolidat pentru candidatul Andrei Năstase despre care consideră că va câştiga actualele alegeri.



Deputatul Octavian Ţîcu a anunţat ieri că părăseşte fracţiunea ACUM Platforma DA, dar rămâne independent în cadrul blocului ACUM. De asemenea, a declarat că va candida pentru funcţia de primar al Chişinăului la alegerile locale din 20 octombrie.

