Alexandru Jizdan: Optăm ca toate posturile ilegale din Zona de Securitate să fie scoase

„Noi am solicitat suplimentar de la colegii noştri să prezinte informaţii privind starea lucrurilor. Ministerul de Interne a raportat, de exemplu, că au fost circa 400 de adresări din partea populaţiei căreia i se îngrădeşte libera circulaţie. Noi am solicitat informaţii despre finalitatea acestor adresări. Pe noi ne interesează cum reacţionează Ministerul de Interne la apelurile 112. Cum reacţionează şi acţionează pacificatorii din Republica Moldova care fac parte din aceste grupuri de pacificatori. Şi, desigur, care vor fi acţiunile Biroului de Reintegrare. Acest subiect va fi pe agenda Comisei Securitate Naţională”, a adăugat Alexandru Jizdan.



În cadrul şedinţei Comisiei, Biroul de Reintegrare a propus modificarea Codului Penal, aşa încât partea moldovenească să poată condamna şi pedepsi unele acţiuni ale forţelor separatiste.



Cele 37 de posturi în Zona de Securitate au fost instalate unilateral de partea transnistreană, sub pretextul măsurilor epidemiologice. Chişinăul a apreciat decizia ca fiind o sfidare a Acordului din 21 iulie 1992. Forţele politice de opoziţie, dar şi veterani ai războiului de la Nistru au criticat autorităţile constituţionale pentru faptul că nu iau decizii mai hotărâte atunci când sunt încălcate interesele Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei.



Subiectul acestor posturi, pe care partea transnistreană le numeşte sanitare, a fost abordat şi la întrevederea preşedintelui Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, din 28 iulie. Ultimul a anunţat că au fost eliminate mai multe posturi, rămânând doar 11.