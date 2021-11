În cooperarea cu NATO, Moldova urmăreşte consolidarea ordinii internaţionale

„Pe parcursul deceniilor, statele au încheiat acorduri internaţionale convenţii, au aprobat rezoluţii în diverse domenii care reglementează relaţiile între state, în care se spune că toţi sunt egali în drepturi, prin care se interzice utilizarea forţei în relaţiile dintre state. Astăzi vedem unele provocări la adresa acestei ordini bazate pe reguli şi norme. De aceea, obiectivul nostru comun este să apărăm şi să consolidăm ordinea internaţională bazată pe reguli şi norme, în care toate statele sunt obligate să respecte legislaţia internaţională, angajamentele asumate şi în care fiecare stat are dreptul de a lua decizii independente şi suverane privind calea de dezvoltare şi modul de a-şi asigura securitatea”, a declarat Veaceslav Iaţco, şeful Secţiei NATO şi cooperare politico-militară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.



Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei mese rotunde organizate de Centru de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, transmite IPN.



„O altă direcţie importantă este promovarea valorilor democratice. NATO este o alianţă a valorilor, scopul căreia este apărarea valorilor comune ale statelor membre: democraţia, libertatea, statul de drept, respectarea drepturilor omului, economia de piaţă şi altele. NATO a contribuit la democratizarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, în procesul de aderare a acestora la Alianţă. De asemenea, promovează aceste valori în cooperarea cu statele partenere. Vorbim despre un parteneriat Republica Moldova – NATO bazat pe aceste valori”, a menţionat Veaceslav Iaţco.



NATO are 40 de state partenere, pe diferite continente. Şi fiecare stat îşi formulează singur obiectivele, gradul de angajare, domeniile de cooperare. „Republica Moldova beneficiază de sprijin în consolidarea capacităţilor sectorului de securitate şi apărare, în sporirea eficienţei instituţiilor din sectorul de securitate şi apărare şi în instruirea experţilor. În acest scop, Republica Moldova are un şir de programe de cooperare”, a specificat Veaceslav Iaţco.



„Sporirea rezilienţei faţă de noile provocări de securitate, diminuarea exploatării vulnerabilităţilor interne, este unul din obiectivele principale, atât pentru aliaţi, cât şi pentru parteneri. Rezilienţa este prima line de apărare împotriva noilor ameninţări. Se pune accentul pe sporirea rezilienţei structurilor informaţionale, a sistemelor de comunicare, a infrastructurii critice, pe abilitatea de a oferi servicii critice populaţiei în orice fel de crize. Experienţa NATO în ceea ce priveşte rezilienţa este foarte utilă pentru Republica Moldova”, a mai spus Veaceslav Iaţco.