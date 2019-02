40% din totalul apartamentelor procurate în R.Moldova sunt achiziţionate în ipotecă

Pe piaţa primară, acum 15 ani, suprafaţa medie a unui apartament vândut depăşea 120 de metri pătraţi, iar acum este sub 70 de metri pătraţi. Lumea preferă apartamente cu suprafaţa redusă. 78% din toate apartamentele noi vândute sunt cu una-două camere, faţă de doar 10% acum 15 ani.

Piaţa imobiliară din ce în ce mai mult se concentrează într-o singură localitate – municipiul Chişinău. Dacă acum 7-8 ani în municipiul Chişinău se tranzacţionau puţin peste 60% din toate apartamentele, în prezent în municipiu au loc aproape 75% din tranzacţii. Luându-se în calcul şi valoarea tranzacţiilor, piaţa imobiliară este concentrată în Chişinău în proporţie de peste 80%.



Ipoteca devine un instrument esenţial în achiziţia de apartamente. 40% din totalul apartamentelor procurate sunt achiziţionate în ipotecă. După criza din 2015-2016, piaţa creditelor ipotecare şi-a revenit, iar în 2018 a fost înregistrat un număr record de tranzacţii ipotecare, de 8,1 mii apartamente. Acest lucru este determinat şi de faptul că băncile şi-au schimbat paradigma de finanţare a sectorului de construcţii. Dacă acum 5-6 ani, băncile finanţau aproximativ egal companiile de construcţii şi persoanele fizice sub formă de credite ipotecare, astăzi 83% din valoarea creditelor revine persoanelor fizice şi doar 17% companiilor de construcţii. Portofoliul total de credite oferit ramurii de construcţii a atins în 2018 volumul record de 4,7 miliarde de lei.



Pentru analiza puterii de cumpărare a cetăţenilor a bunurilor imobiliare, în 2018 IDIS a lansat un indicator nou pe piaţa de analiză din Moldova: salarii anuale necesare pentru procurarea unui apartament mediu de 70 de metri pătraţi. Astfel, în 2018 pentru prima dată acest indicator a scăzut sub 10 ani. Altfel spus, pentru procurarea unui apartament mediu de 70 de metri pătraţi o familie din Moldova trebuie să plătească 9,4 salarii medii anuale cea ce este cu 19% mai puţin decât acum un an, când erau necesar 11,2 salarii medii anuale. Iar faţă de maxima istorică din 2006 de 36,6 salarii medii anuale, efortul financiar al unei familii în 2018 a scăzut de aproape patru ori.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: