Pe 1 decembrie, la Chişinău, a fost întins un tricolor cu o lungime de 102 metri

Deputata Maria Ciobanu a declarat că, acum 102 ani, la Alba Iulia, poporul român înfăptuia un deziderat al istoriei – Marea Unirea. Îşi împlinea pentru vecie idealul său naţional, care a luminat jertfa multor generaţii de luptători pentru liberate. Istoria cheamă la fapte. „1 decembrie 1918 ne mai spune despre fermitatea, înţelepciunea, cinstea şi asumarea momentului istoric de către factorii decizionali în istorie, despre patriotismul autentic, despre civismul fără compromisuri degradante, dar cu înţelege şi deschidere”, a notat parlamentara.



Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declarat că 1 decembrie a fost, este şi va rămâne clipa astrală, momentul de vârf al istoriei noastre. „Noi avem datoria, ducând acest tricolor, să ne ducem de fapt crucea, destinul, soarta înainte. Aceasta pentru ca generaţie după generaţie să aducă omagiul cuvenit şi firesc unirii”, a spus Dorin Chirtoacă. Potrivit lui, întinderea acestui tricolor este o tradiţie, iar în fiecare an să fie adăugat câte un metru.



„Fraţi români, ziua de azi este deja istorie. Astăzi am avut încă o lecţie de adevăr istoric şi geografic. Aşa să ne ajute Dumnezeu să ne reunim cu ţara-mamă”, a menţionat directorul Liceului Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi”, Boris Volosatîi, a declarat că



Preşedintele Asociaţiei „UNIREA-ODIP”, Vlad Bileţchi, susţine că ziua de 1 decembrie are o semnificaţie simbolică foarte importantă pentru românii din toate colţurile lumii. „Este o zi în care, în urmă cu 102 ani, s-a înfăptuit năzuinţa seculară a românilor, cea de unificare şi consolidare a statului unitar român”, a notat Vlad Bileţchi.





1 decembrie marchează Ziua Naţională a României şi 102 ani de la Marea Unire, din 1918, la Alba Iulia.