Mandatele celor 101 de deputaţi aleşi în alegerile din 24 februarie, validate de Curtea Constituţională

Curtea a hotărât următoarele:

1. Se respinge ca nefondat capătul cererii depuse de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” cu privire la anularea rezultatelor alegerilor în circumscripţiile uninominale nr. 4 (or. Râşcani), nr. 17 (or. Nisporeni), nr. 18 (mun. Orhei), nr. 47 (oraşele Camenca, Râbniţa, Dubăsari şi Grigoriopol) şi nr. 48 (or. Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender).

2. Se respinge ca nefondat capătul cererii depuse de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” cu privire la modul de repartizare a mandatelor de deputaţi în circumscripţia naţională.

3. Având în vedere faptul că de la alegerea primului Parlament al Republicii Moldova, care a funcţionat în perioada anilor 1990-1994, şi până la expirarea mandatului ultimului Parlament, care a fost ales pe 30 noiembrie 2014, în Republica Moldova au fost alese nouă legislaturi, Curtea Constituţională:

- confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 în circumscripţia naţională;

- confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 în circumscripţiile uninominale: nr. 1, or. Briceni; nr. 2, or. Ocniţa; nr. 3, mun. Edineţ; nr. 4, or. Râşcani; nr. 5, or. Glodeni; nr. 6, or. Drochia; nr. 7, mun. Soroca; nr. 8, or. Floreşti; nr. 9, mun. Bălţi; nr. 10, mun. Bălţi; nr. 11, or. Făleşti; nr. 12, or. Sângerei; nr. 13, or. Rezina; nr. 14, or. Teleneşti; nr. 15, or. Călăraşi; nr. 16, mun. Ungheni; nr. 17, or. Nisporeni;nr. 18, mun. Orhei; nr. 19, com. Ivancea; nr. 20, mun. Străşeni; nr. 21, or. Criuleni; nr. 22, or. Ialoveni; nr. 23, mun. Chişinău; nr. 24, mun. Chişinău; nr. 25, mun. Chişinău; nr. 26, mun. Chişinău; nr. 27, mun. Chişinău; nr. 28, mun. Chişinău; nr. 29, mun. Chişinău; nr. 30, mun. Chişinău; nr. 31, mun. Chişinău; nr. 32, mun. Chişinău; nr. 33, mun. Chişinău; nr. 34, or. Anenii Noi; nr. 35, or. Căuşeni; nr. 36, or. Ştefan Vodă; nr. 37, com. Răzeni; nr. 38, mun. Hânceşti; nr. 39, com. Sărata Galbenă; nr. 40, or. Cimişlia; nr. 41, or. Leova; nr. 42, or. Cantemir; nr. 43, mun. Cahul; nr. 44, or. Taraclia; nr. 45, mun. Comrat; nr. 46, or. Ceadâr-Lunga; nr. 47, oraşele Camenca, Râbniţa, Dubăsari şi Grigoriopol; nr. 48, or. Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender; nr. 49, la est de Republica Moldova; nr. 50, la vest de Republica Moldova şi nr. 51, Statele Unite ale Americii, Canada.

4. Se validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, în circumscripţia naţională, după cum urmează:

PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

1. Ceban Ion

2. Smirnov Eduard

3. Ţîrdea Bogdat

4. Koksal Ivanna

5. Dolinţă Alla

6. Gaiciuc Victor

7. Golovatiuc Vladimir

8. Răileanu Adela

9. Furculiţă Corneliu

10. Bologan Victor

11. Odnostalco Vladimir

12. Mudreac Radu

13. Ţurcan Vladimir

14. Zabunov Ivan

15. Burduja Petru

16. Teterea Oleg

17. Cuneţchi Tatiana

18. Vartanean Gaik

BLOCUL ELECTORAL „ACUM PLATFORMA DA ŞI PAS”

19. Slusari Alexandru

20. Grosu Igor

21. Munteanu Igor

22. Ţîcu Octavian

23. Nicolaescu-Onofrei Liliana

24. Litvinenco Sergiu

25. Moţpan Chiril

26. Plîngău Dinu

27. Nantoi Oazu

28. Marian Radu

29. Gherman Doina

30. Spătaru Arina

31. Roşca Veronica

32. Macari Stela

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

33. Candu Andrian

34. Botnari Constantin

35. Babuc Monica

36. Bîtca Vasile

37. Sîrbu Serghei

38. Cebotari Vladimir

39. Andronachi Vladimir

40. Drăguţanu Otilia

41. Rotundu Svetlana

42. Ivanov Violeta

43. Agache Angel

44. Vitiuc Vladimir

45. Vremea Igor

PARTIDUL POLITIC „ŞOR”

46. Jardan Petru

47. Albot Maria

48. Ulanov Denis

49. Apostolova Reghina

50. Fotescu Vadim

5. Se validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, în circumscripţiile uninominale, după cum urmează:

1. Circumscripţia uninominală nr. 1, or. Briceni – Greceanîi Zinaida (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

2. Circumscripţia uninominală nr. 2, or. Ocniţa – Lozovan Irina (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

3. Circumscripţia uninominală nr. 3, mun. Edineţ – Sîrbu Oleg (Partidul Democrat din Moldova)

4. Circumscripţia uninominală nr. 4, or. Râşcani – Mizdrenco Vladimir (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

5. Circumscripţia uninominală nr. 5, or. Glodeni – Leucă Ion (Partidul Democrat din Moldova)

6. Circumscripţia uninominală nr. 6, or. Drochia – Padnevici Corneliu (Partidul Democrat din Moldova)

7. Circumscripţia uninominală nr. 7, mun. Soroca – Pilipeţcaia Alla (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

8. Circumscripţia uninominală nr. 8, or. Floreşti – Nichiforciuc Eugeniu (Partidul Democrat din Moldova)

9. Circumscripţia uninominală nr. 9, mun. Bălţi – Usatîi Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

10. Circumscripţia uninominală nr. 10, mun. Bălţi – Nesterovschi Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

11. Circumscripţia uninominală nr. 11, or. Făleşti – Savva Oleg (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

12. Circumscripţia uninominală nr. 12, or. Sângerei – Braşovschi Gheorghe (Partidul Democrat din Moldova)

13. Circumscripţia uninominală nr. 13, or. Rezina – Graur Eleonora (Partidul Democrat din Moldova)

14. Circumscripţia uninominală nr. 14, or. Teleneşti – Ciobanu Maria (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

15. Circumscripţia uninominală nr. 15, or. Călăraşi – Ciubuc Nicolae (Partidul Democrat din Moldova)

16. Circumscripţia uninominală nr. 16, mun. Ungheni – Guzun Ludmila (Partidul Democrat din Moldova)

17. Circumscripţia uninominală nr. 17, or. Nisporeni – Plahotniuc Vladimir (Partidul Democrat din Moldova)

18. Circumscripţia uninominală nr. 18, mun. Orhei – Şor Ilan (Partidul Politic „Şor”)

19. Circumscripţia uninominală nr. 19, com. Ivancea – Tauber Marina (Partidul Politic „Şor”)

20. Circumscripţia uninominală nr. 20, mun. Străşeni – Filip Pavel (Partidul Democrat din Moldova)

21. Circumscripţia uninominală nr. 21, or. Criuleni – Carp Lilian (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

22. Circumscripţia uninominală nr. 22, or. Ialoveni – Vovc Liviu (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

23. Circumscripţia uninominală nr. 23, mun. Chişinău – Lipskii Oleg (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

24. Circumscripţia uninominală nr. 24, mun. Chişinău – Bolea Vasile (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

25. Circumscripţia uninominală nr. 25, mun. Chişinău – Grigoriu Inga (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

26. Circumscripţia uninominală nr. 26, mun. Chişinău – Reniţă Iurie (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

27. Circumscripţia uninominală nr. 27, mun. Chişinău – Bolea Vladimir (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

28. Circumscripţia uninominală nr. 28, mun. Chişinău – Batrîncea Vlad (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

29. Circumscripţia uninominală nr. 29, mun. Chişinău – Lebedinschi Adrian (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

30. Circumscripţia uninominală nr. 30, mun. Chişinău – Perciun Dan (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

31. Circumscripţia uninominală nr. 31, mun. Chişinău – Novac Grigore (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

32. Circumscripţia uninominală nr. 32, mun. Chişinău – Popşoi Mihail (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

33. Circumscripţia uninominală nr. 33, mun. Chişinău – Năstase Andrei (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

34. Circumscripţia uninominală nr. 34, or. Anenii Noi – Jizdan Alexandru (Partidul Democrat din Moldova)

35. Circumscripţia uninominală nr. 35, or. Căuşeni – Repeşciuc Grigore (Partidul Democrat din Moldova)

36. Circumscripţia uninominală nr. 36, or. Ştefan Vodă – Jolnaci Alexandru (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

37. Circumscripţia uninominală nr. 37, com. Răzeni – Frunze Petru (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

38. Circumscripţia uninominală nr. 38, mun. Hânceşti – Botnari Alexandru (Partidul Democrat din Moldova)

39. Circumscripţia uninominală nr. 39, com. Sărata Galbenă – Buza Ghenadie (Partidul Democrat din Moldova)

40. Circumscripţia uninominală nr. 40, or. Cimişlia – Diacov Dumitru (Partidul Democrat din Moldova)

41. Circumscripţia uninominală nr. 41, or. Leova – Greţu Efrosinia (Partidul Democrat din Moldova)

42. Circumscripţia uninominală nr. 42, or. Cantemir – Bacalu Elena (Partidul Democrat din Moldova)

43. Circumscripţia uninominală nr. 43, mun. Cahul – Groza Ion (Candidat independent)

44. Circumscripţia uninominală nr. 44, or. Taraclia – Tatarlî Chiril (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

45. Circumscripţia uninominală nr. 45, mun. Comrat – Suhodolski Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

46. Circumscripţia uninominală nr. 46, or. Ceadâr-Lunga – Gagauz Fiodor (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

47. Circumscripţia uninominală nr. 47, oraşele Camenca, Râbniţa, Dubăsari şi Grigoriopol – Oleinic Alexandr (Candidat independent)

48. Circumscripţia uninominală nr. 48, or. Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender – Melnic Viorel (Candidat independent)

49. Circumscripţia uninominală nr. 49, la est de Republica Moldova – Para Gheorghii (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”)

50. Circumscripţia uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova – Sandu Maia (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

51. Circumscripţia uninominală nr. 51, SUA, Canada – Alaiba Dumitru (Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”)

6. Se confirmă listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova:

1) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 25 de candidaţi;

2) din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” – 33 de candidaţi;

3) din partea Partidului Democrat din Moldova – 37 de candidaţi;

4) din partea Partidului Politic „Şor” – 44 de candidaţi.

7. Se trimite prezenta hotărâre Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei Electorale Centrale.

8. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că, după alegerile din 24 februarie, PSRM a obţinut 35 de mandate în Parlament, PDM - 30, ACUM - 26, Partidul Şor - 7, independenţi - 3.

PSRM a anunţat că nu va face alianţă cu niciun partid din actualul Parlament. Aceeaşi poziţie a exprimat-o şi Blocul ACUM.

Vicepreşedintele PDM Vladimir Cebotari a anunţat vineri, 1 martie, că democraţii nu-şi doresc alegeri anticipate şi că vor pleda pentru formarea unei coaliţii de guvernare.

În acest sens, Vladimir Cebotari a subliniat că a transmis o invitaţie la negocieri celor două componente ale Blocului ACUM - PAS şi PPDA, însă la care nu a primit un răspuns.

