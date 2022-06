Ion Ceban, despre majorarea tarifelor la călătoria cu transportul public: Sugestia noastră este ca oamenii să procure abonamente

Potrivit edilului, deşi de la 1 iulie tarifele pentru o călătorie cu troleibuzul şi autobuzul vor creşte, transportul public va fi gratuit pentru pensionari şi pentru elevii claselor 1-4.



Primarul Chişinăului spune că în condiţiile triplării preţului la carburanţi şi a dublării tarifelor la energia electrică, majorarea tarifelor pentru călătoria cu transportul public nu mai putea fi amânată. Astfel, de la 1 iulie, tariful pentru o călătorie atât cu troleibuzul, cât şi cu autobuzul va fi de 6 lei. Potrivit edilului, procurarea abonamentelor este o soluţie avantajoasă pentru cei care folosesc zilnic transportul public.



„A fost aprobată metodologia şi de la 1 iulie urmează să crească tarifele pentru cei care nu sunt clienţi fideli. Trebuie să remarcăm faptul că municipalitatea se orientează mai mult pe abonamente. Dacă o persoană procură abonament pe 6 luni, preţul este între 2-3 lei pentru două călătorii pe zi şi poate călători de la Sângera până la Vadul lui Vodă cu aceşti bani. Orice următoare călătorie poate ajunge sub 2 lei, dacă ai abonament. În condiţiile acestor scumpiri în lanţ a carburanţilor, a energiei electrice atestăm o situaţie când foarte multă lume preferă să lase maşinile acasă şi asta se observă după numărul mare de călători în transportul public ”, a spus Ion Ceban în cadrul unei ediţii speciale la postul public de televiziune Moldova 1.



Primarul Chişinăului spune că de transport gratuit vor beneficia 200 mii de pensionari, 40 de mii de copii şi elevi şi alte 18 categorii de persoane, inclusiv vulnerabile.



„Este important că tariful este unic pentru troleibuz şi autobuz, pentru că în baza abonamentului poţi schimba unităţile de transport. Sugestia noastră este ca oamenii să procure abonamente. În plus, toţi copiii, de la clasa întâi până la clasa a patra vor merge gratuit. Toţi cei 200 de mii de pensionari care au viza de reşedinţă în Chişinău, la fel, vor călători gratuit. Este o majorare a tarifului inevitabilă. La Soroca, Cahul, Bălţi tarifele s-au majorat demult. În Chişinău investim foarte mult în transportul public, obiectivul nostru este ca în acest an să mai aducem cel puţin 70 de unităţi de transport”, a mai spus Ion Ceban.



Potrivit metodologiei aprobate de Consiliul Municipal Chişinău, abonamentul pentru o lună va costa 234 de lei, abonamentul pentru 3 luni - 594 de lei, iar abonamentul pentru jumătate de an - 972 de lei.