Creşte numărul moldovenilor care solicită azil politic în Germania

Portalul se bazează pe scrisoarea secretarului de stat în ministerul german de interne Helmut Teichmann, adresată senatorului pentru integrare a Berlinului Elke Breitenbach, în legătură cu faptul că „la Berlin numărul cererilor depuse de moldoveni, iniţiale şi ulterioare, a crescut la nivel naţional cu aproximativ 80 la sută".



În scrisoare se menţionează că în cadrul celor peste 1.500 de decizii, luate pe parcursul anului curent de Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi în raport cu cetăţeni moldoveni, nu a fost aprobat niciun caz de protecţie internaţională şi chiar nicio interdicţie de deportare. Mai mult, secretarul de stat a calificat drept „explozivă” situaţia creată, scrie infomigrants.net.



Evoluţiile în cauză plasează Moldova pe locul cinci în lista ţărilor de origine a solicitanţilor de azil după Siria, Afganistan, Irak şi Turcia. Cu un an în urmă, solicitanţii de azil din fosta republică sovietică în Germania erau unităţi, notează sursa.



Documentul demnitarului german insistă că are loc abuzarea sistemului de azil. Totodată, problema nu trebuie subestimată „în contextul importanţei la general pentru acceptarea (migranţilor şi refugiaţilor) în societate".



În scrisoare, Teichmann presupune că principala motivaţie a agitaţiei migraţionale ar putea fi de ordin financiar. Pentru a opri persoanele care vin în Germania şi solicită întreţinere în aşteptarea deciziei de azil, demnitarul se pronunţă pentru acordarea lunară în avans a prestaţiei financiare. Restricţionarea plăţilor ar putea reduce posibilităţile de abuzare a sistemului, acesta fiind conceput pentru persoanele care într-adevăr au nevoie de azil.



Se constată că sporirea bruscă a solicitanţilor de azil din Moldova vine în contextul unui nou guvern pro-occidental format în iunie. Deocamdată, nu este clar dacă schimbarea direcţiei politice a ţării are vreo influenţă concretă asupra acestor evoluţii, scrie infomigrants.net.