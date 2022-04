Chestionarul aderării la UE, motiv de dispute între opoziţie şi guvernarea PAS. PSRM cere publicarea documentului

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că publicarea documentului ar putea avea loc săptămâna viitoare.



Ieri, Republica Moldova a transmis Uniunii Europene chestionarul completat pentru aderare, pe care l-a primit de la Bruxelles pe data de 11 aprilie. Chestionarul a fost transmis Ambasadorului UE la Chişinău, Janis Mazeiks. Reprezentanţii societăţii civile spun că obţinerea statutului de ţară candidat va presupune ireversibilitatea vectorului european, însă, deocamdată, nu poate fi vorba despre eurointegrarea Republicii Moldova.



„Nu trebuie să ne creăm multe iluzii în privinţa acestui chestionar. El vine pe fundalul unui război, care este un colac de salvare pentru cele 3 state. Mai ales pentru Ucraina care duce un război pe viaţă şi pe moarte. Iar această poartă deschisă pe care au cerut-o cele 3 state şi rapiditatea cu care Uniunea Europeană a acceptat acest traseu se explică prin războiul dintre Ucraina şi Rusia. Pe de o parte, este un semnal clar că aceste 3 state sunt, prin excelenţă, parte a spaţiului european comun. Pe de altă parte, este şi o voinţă internă care există la Kiev, Chişinău şi Tbilisi. Este o perspectivă foarte îndepărtată de integrare europeană şi cu mâna pe inimă trebuie să recunoaştem că Republica Moldova este departe de a îndeplini criteriile de aderare”, a spus istoricul Octavian Ţîcu în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



„Nu se pune problema acum de integrare europeană. E vorba de titlul de candidat la aderare. După care se începe munca cea grea. Este un proces important, dar care poate să devină fără finalitate. Ce se va întâmpla ulterior, depinde foarte mult de evoluţiile războiului. Este doar o încurajare din partea Uniunii Europene care nici ea nu ştie ce va urma”, a spus comentatorul politic, Corneliu Ciurea.



Deputaţii opoziţiei parlamentare spun că procesul de completare a chestionarului a fost unul total lipsit de transparenţă, documentul fiind accesibil doar pentru reprezentanţii guvernării.



„Am solicitat să vedem acest chestionar, dar opoziţia n-a avut acces la el. Dacă deputaţii guvernării au avut acces la completare, deputaţii opoziţiei ar fi trebuit să dispună de acelaşi drept. Opoziţia a fost exclusă completă. Noi ca deputaţi avem acces şi la secretul de stat şi putem fi traşi la răspundere dacă-l divulgăm. Dacă deputaţii, care au acces la secret de stat, nu l-au văzut, ce să mai spunem de societate ”, a spus deputatul Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor, Adrian Lebedinschi.



„Chestionarul nu putea fi publicat unilateral de către Guvern. În acest proces sunt două părţi, Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană prin Delegaţia UE. Guvernul a fost responsabil de completare, este o procedură care ţine de Executiv, pentru că este un proces foarte tehnic. S-a solicitat permisiunea Uniunii Europene pentru publicare şi săptămâna viitoare urmează să primim un răspuns”, a răspuns deputatul PAS, Alexandru Trubca.



Ieri, prin decret prezidenţial, a fost creată şi comisia naţională pentru integrare europeană, entitate ce întruneşte reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi ai societăţii civile şi va coordona eforturile de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.



