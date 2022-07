Ala Nemerenco: Avem o creştere a cazurilor de infectare cu COVID-19

Autorităţile recomandă cetăţenilor purtarea măştii în spaţiile aglomerate, respectarea regulilor de igienă şi vaccinarea împotriva COVID-19.



Ieri, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a adoptat recomandări privind purtarea măştilor de protecţie în instituţiile medico-sanitare publice şi private, transportul public, centre comerciale, magazine alimentare şi nonalimentare. De asemenea, se recomandă respectarea distanţei fizice între persoane de minim un metru, respectarea regulilor de igienă a mâinilor şi igienă respiratorie, dar şi respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele infectate. Ministrul Sănătăţii spune că deocamdată este inoportună impunerea restricţiilor dure.



„Avem o creştere pe parcursul ultimelor patru săptămâni. Dacă privim ce s-a întâmplat în ţările UE, care deja au trecut prin acest val, observăm că el a durat o lună şi jumătate, două luni. Acum avem 155 de persoane infectate la 100 mii populaţie, dacă e să comparăm cu media europeană, rata este mai joasă. Înţelegem că, de fapt, aceste 155 de persoane reprezintă mai multe cazuri de infectare, dar oamenii nu se adresează. Doar unul din familie care are nevoie de certificat sau argumentare, merge la medic şi face testul. În majoritatea familiilor se îmbolnăvesc toţi membrii, pentru că virusul este foarte contagios. După exemplul altor ţări, prognozăm o descreştere a numărului de cazuri la sfârşitul lunii august, dar în octombrie am putea avea un nou val”, a spus Ala Nemerenco în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Ministrul Sănătăţii spune că, de cele mai multe ori, cei infectaţi fac forme uşoare ale bolii, dar acest lucru nu presupune excluderea vaccinării. La 25 iulie a început procesul de vaccinare cu doza booster 2, adică doza a patra de vaccin, care poate fi administrată la un interval de cel puţin patru luni de la prima doză de rapel.



„Ceea ce este caracteristic Omicronului, care a suferit şi el modificări, este contagiozitatea foarte mare, dar formele sunt mai uşoare. Pe toată ţara avem 80 de pacienţi într-o situaţie mai gravă, intubaţi sunt 30. Cu referire la vaccinare, în ultima perioadă a crescut numărul persoanelor vaccinate şi această creştere este din contul celor care se vaccinează abia acum cu prima doză. Pentru cei vaccinaţi, se recomandă a doua doză booster pentru a recăpăta imunitatea, pentru că studiile arată că, la fel ca în cazul gripei, imunitatea se păstrează, în medie, între 9-12 luni”, a mai spus ministrul Sănătăţii.



Potrivit datelor prezentate de ministerul Sănătăţii, în perioada 18 – 27 iulie, în Republica Moldova au fost înregistrate 5793 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, cu o creştere cu 72,7% comparativ cu săptămâna precedentă.