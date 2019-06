Ştefan Gligor: Demisia magistraţilor CC este un început de restructurare a justiţiei

„Curtea Constituţională reprezenta un pericol pentru orice lege adoptată de noua majoritate în Parlament şi putea fi anulată, teoretic, de către aceşti judecători care au demonstrat afiliere politică pe parcursul mai multor ani faţă de Partidul Democrat”, spune Ştefan Gligor. Expertul şi-a exprimat speranţa că următorii judecători ai Înaltei Curţi nu vor avea afilieri şi obligaţii politice de niciun fel faţă de niciun partid.

Juristul Partidului Socialiştilor, Fadei Nagacevschi, spune că pentru a evita influenţa politică este nevoie, în primul rând, de voinţă politică. Totuşi, juristul spune că demisia in corpore a componenţei CC acum pentru el nu constituie un eveniment. În opinia lui, era să fie eveniment dacă se întâmpla acest lucru până la 7 iunie, atunci când a fost formată majoritatea parlamentară. „După data de 7 iunie 2019 acesta nici măcar nu este un act de curaj. Ei şi-au compromis reputaţia, au compromis reputaţia Republicii Moldova la nivel internaţională. Două săptămâni s-a aşteptat demisia lor de onoare, cu toate că acolo despre onoare deja este destul de greu să vorbim”, a specificat juristul.

Fostul deputat Valentin Dolganiuc consideră că demisia judecătorilor de la CC nu este decizia lor proprie, dar o decizie luată, iarăşi, sub influenţa politicului şi s-ar fi produs sub influenţa unei presiuni externe. „Aşa cum actuala majoritate parlamentară a fost constituită sub presiunea şi este o decizie a puterilor externe, dar nu este o decizie internă. Aşa şi această decizie”, a menţionat fostul deputat.

Miercuri, 26 iunie, judecătorii Curţii Constituţionale au demisionat in corpore. Încetarea mandatului şi vacanţa funcţiilor de judecători ai Curţii Constituţionale va fi anunţată autorităţilor competente să desemneze noii judecători, se menţionează într-un comunicat de presă al instituţiei. Judecătorul Veaceslav Zaporojan va exercita atribuţiile administrative ale preşedintelui Curţii până la alegerea noului preşedinte.

