Reacţia lui Odi, un tânăr mulatru, după scandalul Colţescu: „Cuvintele sunt ca un cuţit foarte bine ascuţit“

Odi Onyejekwe (35 de ani), un tânăr născut în România din tată nigerian si mamă româncă, a reacţionat pe reţelele de socializare, în contextul scandalului de rasism în care este implicat arbitrul român Sebastian Colţescu.

Într-un postare pe contul său de Facebook, tânărul vorbeste despre umilinţele pe care le-a trăit, încă de la grădiniţă.

"Era în primăvara lui 1990, prima zi de grădiniţă la Maerişte, un sătuc din Sălaj când, în pauză, doi colegi au venit să-mi spună “negrule”.

La început eram confuz - ştiam că nu am pielea albă însă, până în momentul respectiv asta nu fusese vreodată o problemă - taică-meu are pielea neagră, maică-mea are pielea albă, frate-meu şi soră-mea au pielea mixtă la fel ca mine însă colegii ăştia doi nu îmi spuneau un adevăr sau o constatare obiectivă, ci un cuvânt care m-a făcut să mă simt inferior, incomplet, greşit, iar pe ei, după felul în care chicoteau şi se amuzau pe subiect, trebuie să-i fi făcut să se simtă superiori, altfel de ce-ar fi zis-o aşa?

Ulterior am realizat că şi “cioara” are mai multe sensuri, la fel şi “maimuţa”. Mai apoi am aflat ca “ţigan” poate fi folosit în acelaşi scop sau că oamenii nu au o problemă să te trimită în ţara de unde ai venit (cu toate că m-am nascut şi am trăit toată viaţa mea în România", a mărturisit Odi.



Tânărul aminteşte şi despre glumele cu ciocolata albă ori ciocolată caldă, de bancurile - majoritate cu conotaţie sexuală - cu şi despre barbati cu pielea de culoare neagră, despre apelativele "my nigga", despre repetitiva întrebare “de unde eşti?” ori despre desele situaţii în care în magazine, la sală, cinema, teatru ori în taxi i se vorbea în engleză, chiar şi după ce Odi le răspundea insistent, în română.

Odi califică drept "100% nepotrivită" adresarea arbitrului Colţescu şi menţionează: "Dacă în locul unui antrenor secund cu pielea de culoare neagră ar fi fost un bărbat de etnie romă şi ar fi folosit cuvântul “ţigan” sau dacă era o femeie corpolentă şi arbitrul ar fi folosit cuvântul “grasă” probabil era mai clar pentru fiecare dintre noi că formularea e foarte nepotrivită şi că aceasta în sine poate aduce ofense/jigniri/sentimente de umilinţă persoanei la care se face referire".

Îndemn la empatie

Ba mai mult, tânărul condamnă atitudinea celor care, deşi se declară împotriva gestului arbitrului, îi găsesc circumstanţe atenuante lui Colţescu. Adresându-se unui personaj fictiv, Odi spune: "Hai să discutăm întâi despre privilegiul pe care îl ai tu - prin faptul că eşti un bărbat alb, ortodox, fără niciun handicap, născut în România, din părinţi români, vorbitor nativ de limba română, ţi-a pus Dumnezeu mâna-n cap, iar dacă, pe lângă asta eşti şi heterosexual, poţi spune fără nicio urmă de îndoială că eşti un zeu de neatins. Nu e vina ta, la fel cum nu e nici meritul tău, şi nu te atac pentru acest privilegiu, însă recunosc, cu toată sinceritatea, că sunt gelos pentru că tu îl ai; cu toate astea, tot nu mi-aş schimba culoarea pielii (...) Sunt invidios pentru că n-ai făcut ceva ca să meriţi asta, la fel cum nici eu n-am făcut ceva ca să nu merit acelaşi lucru, pur si simplu, cantitatea de pigment din pielea mea e mai mare decât în cazul tău".

Sălăjeanul afirmă că a fost nevoit să dezvolte mecanisme de adaptare prin care să trăiască zilnic cu discriminarea: "Pentru cei care nu avem pielea de culoare albă, nu suntem români, bărbaţi, heterosexuali sau care avem un handicap (fizic sau mental), nu există varianta în care dăm log out de pe facebook, oprim TV-ul şi dispare discriminarea. Nu putem lua o pauză, pentru că elementul/elementele pentru care suntem discriminaţi e/sunt cu noi de la naştere şi pentru cei mai mulţi, va/vor fi cu noi mereu".

El îndeamnă la empatie şi consideraţie faţă de aproape şi faţă de diferenţele care ne fac o societate complexă şi completă. "Fac apel la capacitatea de a privi lucrurile şi dintr-o alta perspectivă, puţin mai amplă, mai incluzivă, care, nu doar că nu ne costă nimic, însă, ne oferă atât de mult calm, bine, înţelegere de sine şi împăcare, încât e păcat să nu folosim fiecare şansă pe care o avem în această direcţie", adaugă Odi.

Tânărul atrage atenţia asupra traumelor pe care cuvintele le pot genera: "Vom spune în continuare Negru Vodă, Pădurea Neagră, Marea Neagră, prăjitură negresă, la fel cum vom spune în continuare gras, slab, vacă, bou, retard, handicap, ţigan - toate sunt cuvinte acreditate în dicţionarul limbii române şi au corespondent în orice limbă din lume - dar hai să nu le folosim pentru a ne descrie sau deosebi reciproc. Cuvintele sunt ca un cuţit foarte bine ascuţit - poţi să cureţi şi să tai ingredientele cu care vei prepara o mâncare delicioasă, însa, cu acelaşi cuţit poţi să răneşti sau să iei viaţa cuiva - în definitiv tu alegi ce vrei să faci cu el".

Mai puteţi citi: