Proiect cultural inedit într-un oraş de provincie. Un punct termic va fi transformat în studio de teatru

Pentru că Zalăul nu are un spaţiu dedicat organizării spectacolelor de teatru şi pentru că îşi doreşte să revitalizeze viaţa culturală a oraşului, Darius Prodan, un tânăr actor care conduce Asociaţia Pro Teatru, vrea să reabiliteze un punct termic dezafectat.

În acest sens, municipalitatea a fost de acord să încheie cu Asociaţie un protocol de colaborare, pe 10 ani, prin care pune la dispoziţia acesteia Punctul Termic nr. 15, cu o suprafaţă de 250 metri pătraţi. Celor de la Pro Teatru le revine misiunea de a amenaja imobilul ce va dispune de aproximativ 200 de locuri. "Am ales această abordate pentru că ne dorim o sală studio de teatru, care are dimensiuni reduse, este flexibilă şi multifuncţională, spaţiul putând fi organizat în diverse variante. Zalăul este un oraş mic, unde preferăm să jucăm de patru ori pe săptămână în faţa a 100-150 de persoane, decât o dată pe săptămână în faţa a 300 de persoane. Sala studio are o configuraţie specială, în principal cam toate oraşele care au teatru au şi o sală studio. Ne-am propus să o luăm pas cu pas, să facem mai întâi sala studio şi apoi, dacă va fi nevoie, să fie amenajată o sală de teatru", a declarat Darius Prodan.

Potrivit spuselor sale, Asociaţia se obligă să organizeze ateliere şi cursuri de teatru pentru liceeni şi copii. De asemenea, va oferi periodic bilete la preţ redus elevilor, studenţilor şi pensionarilor, la evenimentele ce presupun taxă de intrare pe care le organizează.

În privinţa numelui, preşedintele Asociaţiei Pro Teatru susţine că ales ca viitoarea sală să se numească după ceea ce a fost odată: “Punctul Termic”, "un loc cu temperatură şi dinamică, un laborator al artei teatral".

Asociaţia Pro Teatru are ca obiectiv principal promovarea şi ajutorarea copiilor, tinerilor, actorilor şi iubitorilor de teatru. Printre activităţile derulate în cei aproape doi ani de existenţă se numără "Curtea Artiştilor", cel mai mare proiect teatral făcut până acum în judeţul Sălaj, un teatru de vară, un loc de întâlnire al artiştilor din toată ţara. Un altul este Festivalul de Teatru "Virgil Flonda", a cărui a doua ediţie este programată în perioada 4-8 decembrie.

