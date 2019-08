Peşte gigant găsit mort pe malul unui lac de acumulare. Specialiştii se contrazic în privinţa cauzelor decesului

Un peşte fitofag de circa 40 de kilograme şi 1,5 metri lungime a fost găsit mort joi, 30 august, pe malul lacului Vîrşolţ, de către organizatorii competiţiei de pescuit sportiv "Cupa Pensionarul Sălăjean", scrie Agerpres.

În timp ce reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Sălaj susţin că peştele ar fi murit de bătrâneţe, specialiştii afirmă că decesul ar fi survenit din cauza lipsei de oxigen în apă.

"Este un exemplar foarte mare. Are în jur de 40 de kilograme şi un metru şi jumătate lungime. Noi am venit la Vârşolţ pentru a organiza o competiţie de pescuit pentru pensionari şi am găsit pe mal acest peşte", a precizat pentru Agerpres Veronica Ispas, vicepreşedintele AJVPS Sălaj.

Într-o postare pe Facebook, aceasta a scris "Şi peştii mor de bătrâneţe" şi a postat mai multe fotografii cu fitofagul decedat. Ipoteza Veronicăi Ispas este contrazisă de Alexandru Stermin, lector universitar în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie Cluj-Napoca, care a declarat celor de la Agerpres: "În opinia mea, peştele a decedat din cauza lipsei de oxigen din apă. Căldura excesivă din ultima perioadă a dus la evaporarea oxigenului din apă. Fiind vorba de o apă stătătoare, ea se oxigenează mai greu. În plus, peştii de mari dimensiuni au branhiile prea mici, raportate la nevoia de oxigen a unui corp mare".

Lacul de acumulare de la Vîrşolţ este cel care asigură alimentarea cu apă a municipiului Zalău şi a oraşului Şimleu Silvaniei, dar şi un lac în care este permis pescuitul şi se organizează numeroase competiţii de pescuit sportiv.

