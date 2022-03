O elevă din Sălaj a câştigat un concurs de Ziua Numărului Pi după ce a memorat 199 de zecimale ale constantei matematice

Colegiul din Zalău organizează de 10 ani educative extraşcolare dedicate Zilei Numărului Pi, marcată anual pe 14 martie, proiectul fiind înscris şi pe platforma International Day of Mathematics (idm314.org).



În cadrul ediţiei din acest an, au fost două expoziţii - „Pi Day ... la API” (desene, postere, decoraţiuni, creaţii literare etc) şi „PI tehnologia în practică” (produse realizate în CAD/ AUTOCAD, roboţi etc), potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a liceului.

Expoziţiile au fost amenajate în Centrul Expoziţional API şi sunt deschise spre vizitare elevilor şcolii, dar şi elevilor altor unităţi din oraş.

„Au avut loc şi două interesante concursuri: tradiţionalul Concurs de memorare a zecimalelor lui Pi şi un concurs al claselor intitulat 'Cea mai Pi clasă'. Concursul de memorare, la care s-au înscris 12 elevi, s-a desfăşurat în Cabinetul de Matematică 'Ioan Mocan' sub supravegherea profesorilor Sabou Manuela, Sălăjan Mihaela, Jula Claudia şi Ardelean Daniel. Primii trei clasaţi au fost: Mureşan Camelia (X A) - 199 zecimale, Cherecheş Tudor (XI F) - 168 zecimale şi Boca Ioana (IX B) - 109 zecimale", se mai arată în postarea menţionată.