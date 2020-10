Comuna în care incidenţa se apropie de 12 la mie. De ce nu vor autorităţile să o plaseze în carantină

Comuna Carastelec înregistrează vineri, 23 octombrie, o incidenţă de 11,42 la mie, după ce în cursul zilei precedente, acest indicator a fost de 12,37. În ciuda valorii uriaşe, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj nu doreşte plasarea comunei în carantină.

Întrebat care sunt motivele pentru care autorităţile nu au luat încă o astfel de decizie, având în vedere că faţă de săptămâna trecută rata de infectare s-a dublat, prefectul Virgil Ţurcaş a explicat că deciziile CJSU se bazează pe propunerile Direcţiei de Sănătate Publică, instituţie căreia îi revine responsabilitatea de a evalua toate localităţile din scenariul roşu.

La rândul său, şefa DSP Sălaj, Ligia Marincaş, susţine că această evaluare are la bază o multitudine de indicatori, nu doar incidenţa. "Este foarte important modul în care a debutat creşterea incidenţei acolo, modul în care evoluează numărul de cazuri şi condiţiile din comunitate", spune Marincaş. Aceasta a explicat cum s-a ajuns la o rată de infectare atât de mare: "Comuna are aproape 1.100 de locuitori, este, aşadar, o comunitate mica, de aceea cele 12 cazuri active dau o incidenţă atât de mare. În ultimele două săptămâni s-a înregistrat un focar familial cu şase cazuri; deci într-o casă unde sunt adulţi, copii, bătrâni, din trei generaţii, avem automat şase cazuri. Celelalte cazuri sunt în câteva gospodării din jurul acestui focar. Nu cred că trebuie să închidem o întreagă comunitate pentru trei sau patru case în care avem cazuri confirmate. În plus, s-a făcut o anamneză şi o anchetă epidemiologică corecte, am carantinat contacţii acestor persoane, pentru a limita creşterea incidenţei".

Opt UAT-uri în scenariul roşu

Oficialul DSP Sălaj este convins că săptămâna viitoare incidenţa va scădea brusc, odată cu ieşirea din perioada de supraveghere de 14 zile a celor şase membrii au familiei. "Am mai avut fenomene de acest gen în comunele Treznea, Bălan sau Năpradea şi după ce au fost luate măsuri restrictive adecvate, care ne-au ajutat să ţinem oamenii în case, focarele s-au stins încet si nu a fost nevoie să afectăm întreaga comunitate".

În Sălaj, rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 2,78, ce plasează judeţul pe locul cinci în clasamentul naţional, după Alba, Bucureşti, Cluj şi Harghita. În 21 de comune (Crişeni, Agrij, Bănişor, Bocşa, Crasna, Surduc, Coşeiu, Sânmihaiu Almaşului, Halmăşd, Măerişte, Bobota, Mirşid, Gâlgău, Pericei, Lozna, Sărmăşag, Someş-Odorhei, Băbeni, Cizer, Şamşud şi Hida) şi în oraşele Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei incidenţa este cuprinsă între 1,51 şi 2,94 la mia de locuitori. Opt unităţi administativ teritoriale sunt în scenariul roşu: Carastelec - 11,42, Zalău - 4,96, Nuşfalău - 4,82, Sălăţig - 4,57, Hereclean - 4,54, Jibou - 3,97, Treznea - 3,57 şi Meseşenii de Jos - 3,04.

