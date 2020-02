Comisar-şef acuzat că-i împiedică pe poliţişti să meargă la facultate. „Agenţii sunt condamnaţi să fie proşti“

Reprezentanţii sindicatului poliţiştilor europeni Europol îl acuză pe comisarul-şef Marius Mihăilă, actualul împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, că a interzis înscrierea agenţilor de poliţie la instituţii de învăţământ superior şi a refuzat să acorde concedii de studii celor aflaţi în anii II, III sau IV de studii.

Într-un comunicat de presă postat pe site-ul Europol şi intitulat "Agenţii de poliţie condamnaţi să fie proşti", sindicaliştii susţin că Mihăilă ar fi avut o astfel de atitudine faţă de studenţii din IPJ Sălaj întrucât "facultăţile private pe care le urmează nu se ridică la standardul Academiei de Poliţie.



"Cum să aibă tupeul să le reproşeze unor agenţi că au avut ambiţia şi determinarea de a absolvi o facultate de Drept, în condiţiile în care, cms. şef Mihăilă Marius Florin a venit pe fugă de la Academia de Poliţie în contextul scandalului din ultimul an, generat de sutele de plagiate şi de influenţele politice ale cercurilor de interese care au transformat această instituţie de învăţământ superior într-o fabrică de diplome pentru oameni politici şi cu bani, sau chiar pentru cadre didactice din cadrul altor universităţi", spun sindicaliştii.

"Decizii pompieristice"

Aceştia amintesc despre Decizia CCR 317/2019, conform căreia Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia de a stabili criteriile şi condiţiile în care poliţiştii pot fi numiţi în structurile poliţiei judiciare, fiind vorba inclusiv despre necesitatea specializării acestor poliţişti. "Practic, agenţii de poliţie care lucrează în dosare penale şi nu au studii superioare juridice ar trebui să fie specializaţi de către instituţie pentru a putea efectua acte de urmărire penală. Or în cazul de faţă, în lipsa acestei pregătiri, care nu există astăzi, nici măcar agenţii care urmează pe propria cheltuială facultatea de Drept nu sunt încurajaţi de instituţie să se specializeze", arată poliţiştii.





Sindicatul Europol condamnă astfel de atitudini, cu atât mai mult cu cât vin din partea unui cadru didactic şi a sesizat acest abuz conducerii Poliţiei Române, pentru a dispune măsuri. "Vom transmite conducerii MAI că nu vom accepta ca o persoană asupra căreia planează acuzaţii grave şi fără a avea experienţă profesională, să fie numită inspector şef şi să distrugă un întreg inspectorat de poliţie pe baza unor decizii pompieristice", se menţionează în comunicatul amintit.

Verificări la IPJ

În replică, Marius Mihăilă, care a fost împuternicit în funcţie în 24 decembrie 2019, spune ca nu are nicio vină pentru situaţia creată şi că solicitările pentru concediile de studii trebuiau aprobate până la debutul anului universitar, perioadă în care la comanda IPJ Sălaj se afla, tot ca împuternicit, Gabriel Terheş.

"Anul trecut, în 11 iunie 2019, a intrat la mapa inspectorului şef primul raport care viza aprobarea începerii sau continuării studiilor superioare. Din păcate, până în ianuarie 2020 nu s-a întâmplat nimic, cu toate că au intrat la mapa inspectorului şef în jur de 20 şi ceva de astfel de rapoarte. Există o rezoluţie pe aceste rapoarte, prin care se propune ca discuţie în consiliul de conducere‚ lucru care nu ştiu dacă s-a făcut. Aprobarea începererii, respectiv continuării studiilor se face până la începerea anului universitar, adică 1 octombrie 2019; eu pot să aprob începere sau continuare de studii doar în anul universitar 2020-2021. Pe ceea ce a fost pe 2019, cu foarte mare regrete, nu mai am ce face. Tocmai de aceea am găsit o soluţie de avarie prin care permitem studenţilor să meargă câteva zile în concediu de studii. Într-adevăr, unul dintre motive este şi penuria de personal", a precizat Mihăilă.

Acesta a mai spus că a dispus un control intern şi că în funcţie de concluzii s-ar putea ajunge până la sesizarea organelor de cercetare penală: "Am dispus structurii de control intern efectuarea unei verificări, deoarece am ajuns într-o situaţie foarte neplacută şi trebuie să vedem care au fost resorturile care l-au împiedicat pe fostul inspector şef să semneze sau să dea un răspuns clar acelor rapoarte. În funcţie de rezultate, vom vedea dacă vom sesiza corpul de control al ministrului sau organele de cercetare penală, pentru că aici nu mai putem să trecem cu vederea aşa ceva. Efectiv suntem blocaţi din punctul acesta de vedere. Eu vin din mediul universitar şi niciodată nu voi fi împotriva continuării sau începerii unor studii. Tocmai de aceea am declanşat toate verificările legale".

