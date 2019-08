Caravana „Cultură`n şură“ revine în Sălaj. Sătenii din trei localităţi, invitaţi la teatru

În fiecare vară, o trupă formată din actori profesionişti traversează ţara în lung şi-n lat aducând magia teatrului în cele mai neaşteptate locuri. Şurile şi curţile sătenilor, grădinile şi parcurile de vară devin pentru o seară săli de spectacol. „Doctor fără voie” de Moliere, un text clasic scris acum mai bine de 600 de ani, îşi demonstrează actualitatea în montarea regizorului Victor Olăhuţ.

“Cultură’n Şură are o istorie veche în relaţia cu judeţul Sălaj: în şură la badea Florea al lui Juvri din comuna Hida a pornit, în urmă cu 7 ani, proiectul care a dus, de atunci, teatrul în alte 10 judeţe din ţară. Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj a sprijinit această iniţiativă încă de pe vremea când era doar o idee a regizorului Victor Olăhuţ.

Marca, Cristolţ, Valcău de Sus, Cheud sunt doar câteva din satele în care s-au jucat an de an, spectacole de teatru clasice sau contemporane”, au precizat organizatorii.

În intervalul 9-11 august, trei sate noi vor fi puse pe harta “Cultură’n Şură” Este vorba despre Domnin, la Ionu Văsălichii Domniţi, Bocşa, la familia Ciobanca, şi Bobota, la Şoni Pocăitului.

Actorii Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius Costache, Iulian Gliţă, Bogdan Costea, Lavinia Cosma şi Florentina Năstase dau viaţă personajelor din celebra satiră comică „Doctor fără voie” de Molière în regia lui Victor Olăhuţ. Spectacolul este o reinterpretare modernă a piesei clasice, în care se caută răspunsul la întrebarea: „În ce măsură haina îl face pe om, sau, în cazul nostru - halatul pe medic?”

În timpul zilei, actorii trupei vor susţine ateliere de teatru pentru copii. Intrarea la spectacol şi participarea la ateliere sunt gratuite.

În cadrul proiectului „Teatru de vară la ţară”, cofinanţat de de Administraţia Fondului Cultural Naţional, au fost susţinute deja 6 reprezentaţii gratuite ale spectacolului „Doctor fără voie” în judeţele Dâmboviţa, Vâlcea şi Sibiu.

Vă mai recomandăm:

Studentul care-i convinge pe oameni să meargă la teatru. Proiectul mărinimos prin care tânărul luptă să revitalizeze viaţa culturală a micului oraş natal

VIDEO Tribut adus eroilor, printre ruine. În Castrul Roman s-a auzit muzică folclorică, pe ritmuri electronice

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: