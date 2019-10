Trafic de droguri în familie. Cum a ajuns un sexagenar să vândă stupefiante alături de fiicele sale

Stelică Bosnea (62 de ani), un afacerist din Vaslui, a fost condamnat la patru ani de închisoare, în regim de detenţie, fiind găsit vinovat de introducerea în ţară de droguri de risc şi de trafic de droguri în formă continuată.

Fiica acestuia, Iuliana (37 de ani), a fost, la rândul său, condamnată la trei ani de închisoare, însă cu suspendare sub supraveghere. Cei doi, tată şi fiică, au ajuns în atenţia poliţiştilor de la Crimă Organizată în urmă cu doi ani, întâmplător, după ce au vândut drogurile aduse din străinătate unor dealeri şi consumatori de droguri din Vaslui care erau monitorizaţi de poliţişti.

Familia Bosnea deţine un magazin în apropierea Tribunalului Vaslui, însă capul familiei îşi improvizase o locuinţă pe o suprafaţa de teren situată la ieşirea din oraş, în apropierea unei benzinării. Acolo, sub aparenta activitate de grădinărit, bărbatul comercializa drogurile.

Droguri trimise de o altă fiica din Spania

Potrivit procurorilor DIICOT, afacerea cu drogurile a fost pusă la cale de către Stelică Bosnea, alături de fiicele sale, Iuliana şi Laura. Aceasta din urmă locuieşte de 10 ani în Spania.

”Inculatul Bosnea Stclică are domiciliul în Vaslui unde locuieşte fiica sa, inculpata Bosnea Iuliana Elena. Inculpatul mai are o fiică, suspecta Bosnea Laura care locuieşte în Spania, în zona Roquetas de Mar. Aceasta care este plecată în Spania de aproximativ 10 ani de zile, unde are o relaţie afectiv emoţională cu numita Gergana Grigorova Byrne. Bosnea Stelică locuieşte efectiv într-o locuinţă improvizată, situată pe o parcelă de teren din apropierea benzinăriei LukOil, de la ieşirea din municipiul Vaslui, spre Bârlad. Este de precizat că nici inculpatul Slelică şi nici inculpata nu sunt consumatori de droguri”, au menţionat procurorii DIICOT în rechizitoriu.

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2017 Laura Bosnea a venit în România, la domiciliul său din Vaslui, având asupra sa aproximativ 200 grame de haşiş, sub forma a trei plăci de culoare maro, asemănătoare cu ciocolata.

Traficant cu state vechi, solicitat să testeze drogurile



Laura Bosnea a luat legătura cu unul dintre cei mai cunoscuţi traficanţi din Vaslui, Sergiu Ştirbu Gabriel, căruia i-a oferit o cantitate de haşiş pentru a-l testa. Acesta i-a spus că drogul nu este unul de calitate. Ulterior, Laura Bosnea a plecat înapoi în Spania, iar cantitatea de 188 grame a fost rămas depozitată într-un sertar la locuinţa surorii sale din Vaslui.

În a doua jumătate a anului 2017, în perioada august - septembrie, Laura Bosnea a trimis din Spania surorii sale din Vaslui un colet conţinând cantitatea de aproximativ 1.000 grame de muguri de cannabis. În ziua primiri coletului, Iuliana Bosnea l-a chemat din nou pe acelaşi traficant, Sergiu Ştirbu Gabriel, căruia i-a oferit un mugure de cannabis, pentru a-1 testa, spunându-i că are drogurile de la sora sa din Spania. Iniţial, mulţumit de calitatea drogurilor, Ştirbu a fost de acord să cumpere întreaga cantitate de droguri, însă Iuliana Bosnea s-a răzgândit invocând că nu ar mai avea cantitatea promisă, solicitându-i să ia legătura cu tatăl ei.

De teamă să nu fie prinşi de poliţişti, membrii familiei Bosnea au decis să mute drogurile la grădina situată la ieşirea din Vaslui. Într-o primă fază, Sergiu Ştirbu a cumpărat de la Stelică Bosnea 500 grame de cannabis (doar muguri) cu suma de 15 lei / gramul, în scopul de a o comercializa mai departe.

În afară de cantitatea de droguri de risc de tip cannabis pe care a vândut-o lui Ştirbu, Stelică Bosnea obişnuia să mai ofere, din restul cantităţii rămase, spre consum concubina acestuia, care, în perioada august 2017 - februarie 2018 obişnuia să consume, la interval de două zile, droguri de tip cannabis.