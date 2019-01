Top 10 bancuri cu studenţi. Cum se desparte în silabe cuvântul sesiune?

1. Vin examenele..

Începe sesiunea de iarnă. Te duci la examene sperând că te vor ajuta colegii. Coincidenţă: şi ei se gândeau la acelaşi lucru.

2. Profesorul indulgent

Câţiva studenţi la o universitate din Bucureşti au luat toate testele parţiale cu note excelente, urmând să dea sesiunea finală.

Pentru a sărbători succesul pe care l-au avut până atunci, au decis să meargă la munte pentru a se distra, cu gândul că se vor întoarce vineri si vor învăta tot weekend-ul. Zis şi făcut, însă au ieşit din beţie doar duminică seara, ajungând la Bucureşti spre dimineaţă. Au inventat ei o scuză şi s-au rugat de profesor:

– Am fost la Brasov pentru a face un studiu stiintific referitor la modul de viaţă al animalelor dar din nefericire pe drum am avut pană la o roată şi am aşteptat ajutor mai bine de 8 ore, permiteţi-ne să dăm mâine testul final.

– Bine, a zis profesorul, vă aştept mâine dimineaţă.

Studenţii bucurosi că le-a ieşit minciuna s-au pus pe tocit toată ziua şi noaptea până dimineaţa următoare. Dimineaţa la examen, proful i-a pus pe fiecare în câte un cabinet separat şi le-a dat o lucrare de 100 puncte. Pe prima pagină era un subiect din mai multe întrebări foarte uşoare care valorau 5 puncte! Studenţii bucuroşi de simplitatea lucrării dau pagina, văd subiectul II care valora restul de 95 de puncte cu o singură întrebare:

– ”Care roata a maşinii a avut pană?”

3.Sesiune în silabe

– Cum se desparte în silabe cuvântul sesiune?



– Res-tan-ţe!

4. Probleme studenţeşti

La un curs internaţional bazat pe problemele financiare globale, profesorul pune clasei o întrebare:

– Care este părerea voastră personală în legătură cu lipsa hranei din alte ţări?

Studentul african:

– Cum adică „hrană”?

Studentul german:

– Cum adică „lipsă”?

Studentul american:

– Cum adică „alte ţări”?

Studentul român:

– Cum adică „părere personală”?!

5. Studentul ambiţios

Studentul ambiţios este studentul care pentru examen ştie de nota patru, primeşte însă nota opt dar se miră de ce nu a primit note zece.

6. Ştire studenţească

Fapt incredibil: un student făcea cinste şi, chiar când să comande un al doilea rând, a fost trezit de alarma telefonului.

7. Studentul eminent şi profesorul docent

Un student la cantină. Găseşte un loc liber lângă profesor. Profesorul:

– Lebăda, porcului nu-i este prieten.

Studentul:

– Bine, atunci eu am zburat.

Profesorul se supără şi hotărî să-l pice la examen. Îi dă cele mai grele întrebări, dar studentul răspunde foarte bine. La sfarsit, profesorul îi pune o ultimă întrebare:

– Mergi pe drum şi vezi doi saci: unul cu aur şi unul cu minte. Pe care îl alegi?

– Pe cel cu aur.

– Dar eu l-aş lua pe cel cu minte.

– Fiecare ia ce-i lipseşte.

Profesorul înnebuneşte şi scrie pe lucrare „Măgar”. Studentul:

– Domnule profesor, aţi semnat, dar nu mi-aţi pus nota…

8. Economii pentru studenţie

Studenţii europeni strâng bani pentru studii. Studenţii români strâng pentru examene!

9. Memo studenţesc

Un grup de cercetători scriu o carte, de 300 de pagini, un compendiu de fizică cuprinzând toate cunoştinţele din domeniu. Se hotărăsc să facă un sondaj ca să afle în cât timp o vor învăţa studenţii. Merg mai întâi la francezi şi ăştia zic că o învaţă în patru luni! Apoi merg în Germania şi nemţii spun că o învaţă în două luni! Şi în final ajung în România, într-un cămin studenţesc unde toţi erau beţi morţi ! Îl trezesc pe unul şi îl întreabă :

– În cât timp reuşeşti să înveţi toată cartea asta ?

Studentul nostru face ochii mari şi începe să urle:

– Bei, scularea, mâine avem examen!

10. Student la Filosofie

Un profesor de filosofie le-a adresat studenţilor o singură întrebare la testul final. Această întrebare era:

– Cum vei demonstra că acest scaun este invizibil?

Majoritatea studenţilor au început să scrie texte de câteva pagini, cu demonstraţii care mai de care mai sofisticate. Însă nota maximă a luat-o cel mai leneş student care a scris doar două cuvinte: „Care scaun?”