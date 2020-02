Scuza penibilă a directorului surprins beat-criţă la muncă: „E o făcătură. Eram iritat şi aveam o stare psihică deosebită“

Imaginile cu directorul ISC Vaslui care abia reuşeşte să lege cuvintele şi merge clătinându-se în birou sunt contrazise de protagonist care susţine că la mijloc este vorba de ”o făcătură”. Corneliu Alexa neagă că s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul în care a fost filmat în birou. El susţine că, de fapt, avea ”o stare psihică” mai deosebită şi că avea emoţii. Consideră că după 30 de ani de activitate în cadrul ISC Vaslui nu are motiv să-şi dea demisia. Alexa mai susţine că paharele de pe birou nu aveau urme de alcool şi că, de fapt, erau folosite pentru a-şi servi colegii cu suc.

“Poate aveam o stare psihică deosebită, am avut o şedinţă ieri cu constructorii. Mă nemulţumeste modul cum reabilitează sediul, probabil că eram iritat şi aveam o stare pshică deosebită. Cred că în situatia aceea... şi cel care a filmat a tras niste concluzii neadevărate. Mi-e penibil ca dupa 30 de ani de muncă să închei activitatea în acest fel. Probabil datorită emoţiilor, a stării psihice pe care o aveam. Sunt nemultumit că aceste lucrări nu se mai termină. Noi am cerut ceva, ni s-a proiectat cu totul altceva. Nu am văzut imaginile. Nu am venit băut. Aşa au arătat imaginile, dar nu cred că sunt conform realităţii. E o făcatură. Sunt foarte afectat. Voi găsi o modalitate de a mă retrage, se pare că împiedic pe cineva şi că scaunul acesta e vizat. Nu îmi dau demisia, nu am de ce. Îmi fac cererea de concediu, cum am dreptul. Mă reculeg şi văd ce fac în continuare. Îmi pare rău de ce a apărut în presă, după 30 de ani să fiu în această situaţie. Nu, nu îmi asum nicio vină. Am fost doar intransigent şi cu colegii, si cu colaboratorii. Trebuie să şi dovedească că eram băut. Pahare sunt încontinuu pe masa. Oamenii au fost serviţi cu suc. Nu îmi reproşez nimic”, a declarat Corneliu Alexa.

„Este o imagine ruşinoasă pentru orice cetăţean“

Prefectul de Vaslui, Mircea Gologan, a anunţat că a solicitat inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, Paul Racoviţă, să demareze acţiunea de cercetare disciplinară a inspectorului şef judeţean al ISC Vaslui, Corneliu Alexa.

“Am sesizat Ministerul de resort şi structura centrală privind acest comportament. Voi aştepta un răspuns din partea lor. Se vor face cercetări administrative şi vedem măsurile care se vor lua, ţinand cont că este strict atributul ministerului de resort pentru a decide sancţionarea sau schimbarea din funcţie, depinde ce vor hotărî dumnealor. Este o imagine ruşinoasă pentru orice cetăţean care apare în public cu aşa atitudine, indiferent de moment, de funcţie, de loc. E deranjant pentru că era în timpul programului, în instituţie, iar ca şi conducător ar trebui să îţi pui întrebarea ce spun colegii tăi şi cum poţi să le ceri colegilor tăi să aibă o conduită corectă la serviciu?!” a declarat prefectul Mircea Gologan.

Potrivit prevederilor Codului Administrativ, prefectul "poate propune ministrului, respectiv conducătorului organului administraţiei publice în subordinea căruia aceste servicii publice îşi desfăşoară activitatea cercetarea disciplinară a conducătorului serviciului public deconcentrat în cazul în care apreciază că acesta a săvârşit, în legătură cu realizarea atribuţiilor, o faptă ce constituie abatere disciplinară sau, după caz, poate sesiza direct comisia de disciplină competentă".

Reamintim că directorul ISC Vaslui, Corneliu Alexa a fost surprins luni, 24 februarie, de un jurnalist al publicaţiei „Vremea Nouă“ într-o stare avansată de incoerenţă. Acesta a încheiat interviul cu jurnalistul fredonându-i romanţa ”Să-mi cânţi cobzar”