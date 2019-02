„Lecţie“ de birocraţie în România. Cum au refuzat autorităţile să preschimbe un permis de conducere şi l-au pus pe şofer pe drumuri timp de un an

Originar din judeţul Vaslui, Octavian Vîrnă a obţinut permisul de conducere, categoria B, în anul 2013, documentul fiind eliberat către Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculări Vehicule (SPCRPCIV) de pe lângă Prefectura Judeţului Vaslui.





În anul 2014, bărbatul s-a deplasat în Marea Britanie şi, dat fiind faptul că dorea să lucrez e ca şofer, şi-a preschimbat permisul de conducere categoria B românesc cu unul similar britanic. Ulterior, s-a reîntors în Romania şi având nevoie de un permis de conducere auto categorie superioară s-a înscris la şcoală pentru şoferi profesionişti din Huşi pe care a absolvit-o în primăvara anului 2018.

A fost programat pentru susţinerea examenului pentru categoria C pe 20 martie 2018, dată la care a aflat că nu poate susţine examenul având permis englezesc, fiind necesară preschimbarea permisului englezesc cu unul românesc.



În aceste condiţii, Octavian Vîrnă s-a deplasat Ia Serviciul Permise Vaslui, unde a solicitat preschimbarea permisului britanic cu unul similar românesc (respectiv cu cel avut anterior plecării sale în Marea Britanie).

Trimis în Marea Britanie după adeverinţă

La ghişeu, persoana abilitată cu preschimbarea i-a comunicat că nu poate să-i preschimbe permisul, deoarece nu ştie dacă nu a fost sancţionat în Marea Britanie, fapt pentru care Octavian Vîrnă a rugat-o să verifice site-ul cu informaţii publice din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru a vedea că nu este si nici nu a fost sancţionat vreodată. La propunerea sa, lucrătoarea de ghişeu i-a transmis că nu are acces la internet şi că el trebuie să aducă din Marea Britanie o dovadă din care să rezulte că nu are sancţiuni în acea ţară.

Bărbatul s-a conformat, s-a deplasat în Marea Britanie şi a adus o adeverinţă emisă de Driver and Vehicle Licensins Agency, din care reieşea că nu a fost sancţionat în acea ţară.

Octavian Vîrnă a mers din nou la sediul Serviciului Permise din Vaslui. Aceeaşi funcţionară de ghişeu i-a comunicat că adeverinţa nu este valabilă deoarece nu are ştampilă. Bărbatul i-a transmis că de câţiva ani în ţările Uniunii Europene, din care face parte România şi încă Marea Britanie, nu mai este nevoie de ştampilă pentru astfel de documente, însă funcţionara i-a comunicat ca nu o interesează acest aspect şi verbal i-a respins cererea.

În aceste condiţii, conducătorul auto s-a adresat cu un e-mail Prefecturii Vaslui, în subordinea căreia funcţionează Serviciul Permise, şi a solicitat sprijin. Urmare a acestui demers i s-a comunicat să depună personal la ghişeu documentele necesare preschimbării permisului englezesc cu unul românesc.

Vasluianul s-a prezentat din nou la ghişeu având asupra sa şi restul actelor necesare preschimbării permisului. Aceeaşi funcţionară de ghişeu i-a comunicat că actele nu sunt valabile şi i-a restituit si restul actelor depuse anterior, comunicându-i că dacă nu este mulţumit să se înscrie din nou, dar de data aceasta online.

Permisul, vizibil pe portalul public, invizibil pentru funcţionari

După jumătate de an de demersuri drumuri inutile, pe 16 iulie 2018, Octavian Vîrnă s-a adresat din nou Prefecturii Vaslui solicitând intrarea în legalitate în cazul său. Pe 31 iulie, Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui i-a comunicat că lucrătorii Serviciului de Permise au verificat baza de date RESPER şi nu a fost găsit nici un permis de conducere auto valabil, cu datele de indentificare prezentate de Octavian Vârnă.

În atare condiţii, bărbatul şi-a căutat dreptatea în instanţă. A dat în judecată atât Prefectura Vaslui, cât şi Serviciul de Permise, solicitând instanţei să oblige cele două instituţii să-i preschimbe de urgenţă permisul de conducere şi să îi achite câte 1.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

”Atât susţinerile Prefecturii, cât şi susţinerile SRCRPCIV, sunt nereale, în condiţiile în care petentul a accesat un site public din Marea Britanie (GOV.UK) care confirmă faptul că are permis de conducere. Or, daca un site public din Marea Britanie confirmă acest fapt, cu atât mai mult acea ”baza de date sofisticată dar la care nu are acces (s.n.)”, ar trebui să conţină aceleaşi informaţii. Or, în cazul în care, prin absurd, nu ar avea permis britanic, deşi nu este aşa, el a obţinut un permis românesc valabil pentru categoria B în anul 2013, permis care nu a fost anulat sau suspendat de nicio entitate si prin urmare, fiind român şi locuind în România, trebuie să reintre în posesia lui”, a precizat avocatul bărbatului în faţa instanţei.

Apărarea Prefecturii şi a Serviciului de Permise

Atât Prefectura Vaslui cât şi Serviciul Public Comunitar Regim Permice de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor au depus întâmpinare în instanţă prin care au solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamantul Vîrnă.

Cele două instituţii au invocat că, în urma verificărilor făcute în Reţeaua de Permise de Conducere a Uniunii Europene (RESPER), permisul de conducere având datele de identificare menţionate nu a fost găsit ca fiind valabil, fiind efectuate două verificări în baza de date. În plus, au invocat că adeverinţa emisă de Driver and Vehicle Licensins Agency (D.V.L.A.) depusă la dosarul de preschimbare „nu garantează dreptul de a conduce în alte state membre”.

Cele două instituţii au precizat că această cerere de preschimbare a permisului nu poate fi soluţionată favorabil, deoarece în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Judecătorii: ”un formalism excesiv” şi ”o conduită abuzivă”

Tribunalul Vaslui a apreciat că reclamantul a făcut dovada faptului că a depus toate documentele indicate în legislaţie, motiv pentru care Serviciul Public Comunitar Regim Permice de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ”avea obligaţia de a proceda la preschimbarea permisului”.

”Argumentul adus în discuţie de pârât potrivit căruia în urma verificărilor efectuate în Reţeaua de Permise de Conducerea Uniunii Europene (RESPER) permisul de conducere cu datele de identificare precizate nu a fost găsit ca fiind valabil scoate în evidenţă formalismul excesiv al angajaţilor pârâtei, conduita sa prin care a refuzat preschimbarea permisului fiind abuzivă. În plus, consideră Tribunalul, pârâta, cu minime diligenţe, ar fi avut posibilitatea de a constata că reclamantul a avut în prealabil permis de conducere eliberat de autorităţile române. Aşadar, observând argumentele anterior prezentate instanţa va dispune obligarea pârâtei să preschimbe permisul de conducere eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii”, se menţionează în hotărârea Tribunalului Vaslui.

În ceea ce priveşte daunele solicitate, respectiv în cuantum de 1.000 lei pe zi de întârziere, instanţa a respins cererea invocând că bărbatul se poate adresa din nou instanţei în ipoteza în care cele două instituţii nu îşi execută în termenul legal obligaţiile.

Nici Prefectura Vaslui şi nici Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nu au contestat decizia Tribunalului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: