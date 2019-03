Dumitru Buzatu, ironic în scandalul Anei Pauker: „Sunt mulţi deştepţi în ţara asta şi nenorocirea face că toţi deştepţii ăştia se manifestă în acelaşi timp“

Desfăşurat în perioada 8-9 martie, la Vaslui, Simpozionul ”Femei Celebre ale României Întregite” a fost precedat de un val de critici la nivel naţional, după ce pe afişul evenimentului a apărut imaginea liderului comunist, Ana Pauker.

Supranumită Stalin cu fustă, Pauker s-a născut în satul Codăeşti din judeţul Vaslui. Autorităţile au invocat că includerea acesteia pe afişul evenimentului a fost o greşeală de editare.

Deşi a invocat greşeala de editare, în discursul susţinut la deschiderea simpozionului, Dumitru Buzatu a precizat că istoria ţării trebuie asumată ”fie că ne place, fie că nu”. De altfel, după apariţia criticilor în mediul online şi Ramona Mocanu a adoptat o poziţie similară cu cea a preşedintelui Dumitru Buzatu, deşi contestatarii criticau prezentarea Anei Pauker ca model feminim, aşa cum reieşea din descrierea oficială a evenimentului.

”Va trebui să trăim şi cu faptul că Ana Pauker face parte din istoria ţării şi într-adevăr a fost prima femeie ministru de externe din lume. Aici a fost o greşeală, dar nu putem şterge intervalul 1948-89 pentru că este şi el o perioadă istorică. Pentru noi ca muzeu, ministrul Ana Pauker este un personaj istoric. Bun, rău, nu suntem puşi aici să judecăm, ci suntem puşi aici să amintim istoria”, a precizat Ramona Mocanu (directoarea Muzeului Judeţean Vaslui) pentru Hotnews.

Buzatu: ”În ţara asta sunt mulţi deştepţi şi nenorocirea face că toţi deştepţii aştia se manifestă exact în acelaşi timp”

”După cum aţi văzut, faima acestui seminar a precedat venirea dumneavoastră aicea şi a trebuit şi eu să răspund şi eu la o grămadă de întrebări, că în ţara noastră sunt mulţi deştepţi şi nenorocirea face că toţi deştepţii aştia se manifestă exact în acelaşi timp, nu este nicio subordonare sau o supraordonare. Aşa că am răspuns că este o eroare ceea ce apăruse prima dată pe materialul promoţional al simpozionului dumneavoastră, sub rezerva faptului că istoria are totuşi nişte aspecte care, fie că ne plac nouă, fie că le ideologizăm, dacă ţinem puţin la partea ştiinţifică, trebuie să ne referim la ele. Tot ceea ce a fost ne aparţine şi trebuie să ne asumăm şi responsabilitatea de a descrie aşa cum a fost. Mulţi dintre dumneavoastră sunteţi istorici şi bănuiesc că aveţi o viziune asupra diverselor modalităţi interpretative şi viziuni asupra istoriei şi atunci să încercăm cu toţii să aducem cât mai aproape istoria de oameni. Să încercăm să-i scoatem în evidenţă pe aceia care au avut anumite merite sau care au jucat un rol în istoria noastră, fie că rolul acesta a fost pozitiv, fie că a fost negativ. Făcând parte din istoria noastră este şi obiectul ştiinţei dumneavoastră”, a afirmat Dumitru Buzatu, în deschiderea evenimentului.

Liderul PSD Vaslui a făcut şi o precizare în legătură cu specializarea sa, invocând că este profesor de filosofie, şi nu de marxism şi leninism, aşa cum scrie pe Wikipedia.

”Doamna Mocanu (Ramona Mocanu, directorul Muzeului Judeţean Vaslui n.r.) a spus că sunt profesor. În Wikipedia scrie că sunt profesor de marxism leninism, aşa au considerat aceia. Eu am absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi, o vreme, cumva m-am dedulcit la studiile acestea filosofice. Am şi o specializare în istorie, cred că asta a avut în vedere şi doamna director când m-a invitat”, a precizat Buzatu.

Gafe în lanţ la conceperea afişului: româncele celebre confundate în mai multe fotografii

Simpozionul ”Femei celebre ale României Întregite” se doreşte a fi o tradiţie la Vaslui, conducerea Muzeului Judeţean ”Ştefan cel Mare” anunţând că în fiecare an, de 8 martie va organiza manifestări de anvergură dedicate româncelor mai mult sau mai puţin celebre.

Prima ediţie a evenimentului a fost legată de o serie de bâlbe în lanţ ale organizatorilor. Oficial, au fost realizate trei variante de afiş până a ajunge la prezentarea corectă a româncelor celebre ce reprezentau obiectul comunicărilor ştiinţifice.

În prima variantă a afişului de prezentare, apărea fotografia Anei Pauker, despre care directorul muzeului a a afirmat că a fost introdusă din greşeală, în locul Ştefaniei Mărăcineanu (românca ce a inventat radioactivitatea artificială). În aceeaşi primă variantă a afişului, alături de Ana Pauker apărea imaginea englezoaicei Amy Jonhnson (unul dintre pionieri ai aviaţiei mondiale), prezentată ca fiind Smaranda Brăescu (prima femeie paraşutist din România.)

În a doua variantă a afişului, cele două fotografii au fost înlocuite, însă în locul Ştefaniei Mărăcineanu, organizatorii au aşezat o fotografie cu Marie Curie. A urmat o a treia variantă a afişului, în care fotografia Mariei Curie a fost înlocuită cu cea a Ştefaniei Mărăcineanu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: