Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur a învins Covid-19. „Simt că m-am născut a doua oară”

Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur s-a vindecat de Covid-19 şi a fost externat luni, 12 aprilie, din Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” din Bârlad.

Pilotul a avut o formă gravă a bolii, ajungând la un moment dat să aibă plămânii afectaţi în proporţie de 45% şi două surse de oxigen pentru a putea respira.

„Nu sunt omul care îşi pune viaţa personală pe facebook sau în comunicări frecvente, dar experienţa COVID mă face să vă transmit ceea că am simţit. După şase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min, timp în care m-am simţit <<strâns de gât>> şi cu senzaţii dese de atac de panică, am reuşit să respir 20 de minute fără mască. M-am născut a două oară!!!! Din păcate, mai există şi minţi <<zăpăcite>> care susţin că e fake. Dacă nu ar fi fost şi astfel de comentarii, ar fi însemnat că am ajuns în RAI. Încercaţi să vă feriţi de acest virus pentru că el chiar există şi ATENŢIE, cei care susţineţi public contrariul şi tratamentul făcut acasă <<după ureche>>, puteţi deveni autorii morali ai unor tragedii la care se expun cei care cred în voi! Cereţi ajutor de specialitate fără nicio ezitare. Vă doresc tuturor multă Sănătate!!!”, a scris Titi Aur.

Avea plămânii afectaţi 30% şi a fost imediat internat la secţia Chirurgie, fiind sub supravegherea medicului chirurg Oleg Tacu.

Tratamentul administrat a fost unul dur, iar boala s-a manifestat destul de rău, pilotul ajungând la un moment dat cu plămânii afectaţi 45 % şi având nevoie de două surse de oxigen pentru a respira.

Dar, cu ajutorul medicului Tacu şi a tuturor cadrelor medicale din spitalul bârlădean, secţia chirurgie, acesta a depăşit faza acută a bolii şi a reuşit să o învingă.