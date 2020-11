Cum a reuşit o fetiţă de 9 ani să înveţe singură limba rusă: „Până la 3 ani nu vorbea aproape deloc, apoi a început o explozie de cuvinte în ruseşte“

În vârstă de 9 ani, Ariana Tudor a desluşit de una singură tainele limbii ruse, de la vârsta de 3 ani, după ce a descoperit desenele animate „Masha şi Ursul“, inspirat dintr-un îndrăgit basm popular rusesc.

Povestea Mashei şi a prietenului ei - Ursul, care încearcă să o ţină protagonistă departe de năzbâtii, a cucerit-o pe Ariana. Urmărea desenele animate la televizor şi pe diferite canale de Youtube. Acolo avea să descopere şi înregistrările în limba rusă, iar cuvintele le-a reţinut precum un magnet, fără să realizeze.

Mama Arianei povesteşte că până la vârsta de 3 ani copila nu vorbea aproape deloc.

”În limba română nu spunea decât <mama>, <tata> şi <apa>. Am mers cu ea la medic, unde am fost liniştiţi că totul este în regulă. Nu a durat mult timp şi fetiţa noastră a avut o explozie de cuvinte în limba rusă. Îndrăgea foarte mult desenele animate <Masha şi Ursul>, le urmărea cu mare interes. Nu ne dăm seama cum a putut asocia şi traduce cuvintele.

Am lăsat-o să vedem cum va evolua, am verificat dacă este în regulă ce spune, dacă nu aberează. Se putea întâmpla, avea doar 3 ani. Pe zi ce trecea, venea cu cuvinte noi, cu propoziţii, cu cifre, cu colori, rostite în limba rusă. Le-a învăţat pur şi simplu de una singură”, povesteşte mama fetiţei.

Pentru că la şcoală limba rusă nu se studiază, părinţii au încercat să găsească un centru de limbi străine pentru ca fetiţa să-şi fixeze cât mai corect cunoştinţele. Nu au găsit decât un curs cu noţiuni elementare, pe care Ariana deja le ştia. Fetiţa a rămas un autodidact pasionat şi cu ajutorul internetului a continuat să înveţe limba rusă. Acum citeşte, traduce, scrie şi cântă în limba rusă.

Cum însă ceea ce părea o joacă de copil s-a transformat într-o pasiune, mama Arianei a continuat să caute un profesor îndrumător pentru dezvolta cunoştinţele fetiţei. A aflat dintr-un reportaj ”Adevărul” despre povestea profesoarei Eugenia Creţanu, din Bârlad, cea care coordonează un club de limba rusă şi o grupă în cadrul Centrului de Excelenţă Vaslui. I-a scris profesoarei, iar în scurt timp Ariana avea să devină cea mai mic membru al Clubului de rusă din Vaslui.

Abilităţile fetiţei au cucerit-o pe profesoara Eugenia Creţanu care mărturiseşte că, la cei 9 ani ai săi, Ariana are talent nativ.

”Despre Ariana nu pot vorbi decât cu admiraţie şi uimire: cum un copil de clasa a lll-a ajunge să citească orice text la prima vedere cu intonaţie, cu accent şi chiar artistic! Ea citeşte texte despre scriitorii rusi: Tolstoi, Dostoievski, Puşkin, despre oraşele şi istoria ţării. Astfel de texte de cultură şi civilizaţie se studiază la liceu B1 /B2 şi mai ales la facultate. De ce citeşte expresiv, cu accent şi intonaţie? Pentru că ea în fiecare seară are ora sau orele sale de limba rusă, ceea ce contează enorm. Numai aşa îţi dezvolţi gândirea, vocabularul, simţul limbii, intonaţi , ba chiar involuntar şi gramatica. Nu cred că exagerez, dar consider că Ariana se apropie de un copil nativ, citeşte, înţelege şi comunică lejer, plimbându-se cu multă pasiune prin texte lungi şi greoaie, fără a se rătăci. Are un vocabular bogat şi o exprimare nuanţată şi în română. Este un copil care nu mă obosește în predare. Problematizarea și descoperirea sunt metodele cele mai eficiente în cazul Arianei. Ea este o adevărată artistă!”, a precizat profesoara Eugenia Creţanu.

Cursurile la clubul de limba rusă sunt gratuite şi se desfăşoară, în sistem online, în fiecare sâmbătă. ”Ne-am obişnuit cu activitatea online, deşi la început credeam că nu va da roade, având în vedere că o limbă străină presupune mai multe activităţi: pronunţare, scriere, comunicare, gramatică. Acum pregătim printre altele un concurs organizat de Universitatea Bucureşti în colaborare cu Centrul Cultural Rus, perioada 16 noiembrie-30 noiembrie, dar preocuparea multora este să se înregistreze pentru olimpiada internaţională organizată de o universitate din Sankt-Petersburg, unde participăm pentru prima dată şi unde paricipă elevi de gimnaziu, liceeni, dar şi studenţi. Nu ştim deocamdată dacă Ministerul Educaţiei va mai organiza olimpiade”, a subliniat prof. Creţanu.

