Concluzia cinică a procurorilor care au anchetat moartea cumplită a doi copii de 11 ani. Cazul a stârnit revoltă

Cazul morţii a doi verişori din satul vasluian Barboşi (Hoceni) a cutremurat întreaga comunitate locală. Doi copii veseli, care se bucurau de vacanţă, au sfârşit tragic într-o groapă de deversare construită, fără autorizaţie, la iazul de la maginea satului. Cadavrele celor doi verişori au fost găsite îmbrăţişate la fundul gropii adâncă de 3,5 metri.

Pe 11 iulie 2018, Alexandru şi Raul au ieşit împreună cu mai mulţi copii să joace fotbal pe şesul din sat, aflat la aproximativ 300 de metri de un iaz amenajat, unde în acea zi se efectuau lucrări cu un buldoexcavator.

După ce au terminat de jucat fotbal, cei doi verişori au mers la iaz. Acolo, au observat o groapă plină cu apă. Nu ştiau să înoate şi nici nu aveau idee că groapa era una adâncă de aproape patru metri. Iniţial, familiile şi localnicii i-au căutat pe cei doi copii în sat. Spre miezul nopţii, aveau să fie găsiţi fără viaţă în groapa plină cu apă.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În urma cercetărilor, fiind pus sub acuzare administratorul iazului, Eugen Purice, un întreprinzător local care a concesionat un teren de 57.000 de metri pătraţi de la Consiliul Local Hoceni, suprafaţă pe care a amenajat şi un iaz. Groapa de deversare fusese săpată chiar în ziua tragediei.

Purice a dat ordin unui angajat de al său să o sape cu buldoexcavatorul pentru a fi degajate resturile vegetale. După ce a terminat de săpat groapa, angajatul a dat drumul la canalul de deversare, groapa adâncă de aproximativ 3,5 metri fiind umplută cu apă din iaz.

Poliţiştii au propus trimiterea în judecată a patronului, procurorii s-au opus

Cercetările efectuate de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Huşi au scos la iveală mai multe nereguli.

„Inculpatul Purice Eugen în calitate de proprietar al iazului de acumulare, situat în extravilanul satului Barboşi, după terminarea lucrărilor de construire a acestui iaz pentru care era autorizat, din proprie iniţiativă şi fără a deţine autorizaţie de construcţie din partea instituţiilor abilitate ale statului, la data de 11.07.2018, a dat ordin verbal unui angajat din firmă să sape o groapă de 10/05 metri pentru degajarea resturilor vegetale din albia iazului, fără să ia măsuri de prevedere, avertizare, informare a accesului persoanelor în acea zonă, fără a împrejmui/delimita suprafaţa acestui iaz”, se menţionează în ordonanţa poliţiştilor care au instrumentat cazul.

La finalul cercetărilor, poliţiştii au înaintat ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi cu propunerea ca inculpatul Purice Eugen să fie trimis în judecată pentru ucidere din culpă.

Poliţiştii au subliniat că administratorul iazului a comis faptele cu vinovăţie, iar atitudinea acestuia după producerea tragediei a fost una ce a lăsat de dorit.

”Inculpatul, fiind localnic, ştia că în zona iazului de acumulare, pe şesul satului zilnic vin copiii din sat şi joacă fotbal şi că acea parte a satului este circulată de localnici cu căruţe, biciclete. Inculpatul nu a ajutat în niciun fel familiile minorilor înecaţi, abordând o atitudine ostilă şi nepăsătoare, Faptele inculpatului au produs stări de dezgust şi nemulţumire în rândul sătenilor din comunitate”, se mai arată în referatul poliţiştilor.

Propunerea înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi privind întocmirea rechizitoriului şi sesizarea instanţei care să-l judece pe inculpat nu a fost însuşită de procurori, care au dispus clasarea dosarului. Concluzia cinică a procurorilor este că şi dacă ar fi fost autorizaţie de construire a gropii sau panouri de avertizare, copii tot s-ar fi înecat.

„Deşi în anexa 2 din Legea din 26.07.2006, la punctul 3, sunt indicate mai multe tipuri de panouri de avertizare, se constată că lipsa acestora precum şi lipsa autorizaţiei de construcţie pentru groapa respectivă nu schimbă cu nimic faptul că cei doi minori au intrat în groapa umplută cu apă şi s-au înecat. Nu se poate dovedi o legătură de cauzalitate între lipsa panourilor de avertizare şi a autorizaţiei de construcţie şi moartea celor doi minori”, au conchis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi în ordonanţa de clasare.

„Toată lumea din sat îmi spunea că va scăpa nepedepsit”

Soluţia procurorilor a stârnit mâhnire şi revoltă în rândul familiilor celor doi copii. Părinţii afirmă că deşi au fost avertizaţi că patronului iazului nu i se va întâmpla nimic, pentru că este o persoană influentă pe plan local, au crezut până în ultima clipă că li se va face dreptate. Dincolo de afaceri, Eugen Purice este ancorat şi în sfera politică, el numărându-se printre candidaţii pentru funcţia de primar al comunei Hoceni.

„Singura alinare de mai bine de doi ani era ca cineva va plăti pentru moartea fiului meu. Acum am aflat cu stupoare ca pentru pierderea copilului meu nu va plăti nimeni. Toata lumea din sat îmi spunea că Purice Eugen este o persoană înstarită si cu influenţă şi că va scăpa nepedepsit, însă am avut încredere că poliţia si parchetul vor face dreptate. Însă, acum cred că dreptatea este numai pentru cei cu influenţă şi nu pentru oameni ca noi. Cred că cei care au dat o astfel de decizie îşi strâng copiii în braţe în fiecare seară şi nu cunosc acest sentiment blestemat care mă urmăreşte peste tot, de mai bine de doi ani. Sper să se faca dreptate”, a declarat, pentru Adevărul, Corina Ciobanu, mama lui Alexandru, băieţelul înecat.

Patronul cu regretele, părinţii cu durerea

Cu ocazia audierilor, Eugen Purice a invocat că nu a montat niciun panou de avertizare sau de restricţie a accesului în zona iazului, precum şi unde a fost săpată groapa, întrucât nu a ştiut că era necesar. El a invocat că regretă că nu a luat măsuri de împrejmuire/avertizare atât a iazului de acumulare, cât şi a gropii săpate.

„Nu am crezut niciodată că voi ajunge să lupt pentru a dovedi că cel din vina căruia copilul meu a decedat este vinovat. Am avut încredere ca se va face totul pentru a găsi vinovatii. Însă acum cred că nu s-a dorit găsirea vreunui vinovat pentru că din dovezile aflate la dosar rezulta clar ca Purice Eugen nu a respectat legea, însa, cred că faptul că este o persoană cu multe relaţii a făcut ca vina lui să dispară. Am încă încredere în justiţia din Romania şi sper ca un judecator să aibă destulă răbdare să verifice fila cu fila acel dosar şi să constate că această ordonaţă este una ruşinoasă. Unicul lucru pe care vreau sa îl mai spun este acela ca nimeni nu îşi poate imagina prin ce trecem noi in aceasta perioada şi imi doresc din tot sufletul ca un judecator drept sa judece contestaţia cu simţ de răspundere şi ţina cont de probele de la dosar pentru ca cel vinovat să plateasca pentru moartea fiului meu. Nu vreau dreptate numai pentru mine, ci pentru orice părinte care îşi pierde copilul în situaţii asemănatoare. Iar dacă cei vinovati sunt trecuţi cu vederea şi alte persoana pot face rău ştiind că poliţia şi parchetul îi iartă”, a subliniat Ionuţ Apostu, tatăl lui Raul, băieţelul înecat.

Soluţia de clasare, contestată

Decizia de clasare dată de Parchetul de pe lângă Judecatoria Huşi a fost deja contestată de familiile celor două victime.

„Este o soluţie neaşteptată pentru mine în condiţiile în care, din punctul meu de vedere, actele dosarului converg spre o soluţie contrară. Însă, este doar o luptă pierdută. Am formulat plângere împotriva soluţiei de clasare la Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, urmând ca în funcţie de soluţionarea acestei plangeri să urmăm toate caile de atac prevăzute de lege. Am încredere că organele abilitate vor face dreptate în acest caz. Voi fi alături de părinţii îndureraţi până la capăt”, a precizat Daniela Tonică, avocatul care reprezintă cele două familii.

