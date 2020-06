Case în dar de la Episcopia Huşilor: ”Undeva, într-un oraş sau într-un sat, există un copil sau mai mulţi care vă aşteaptă să împărtăşiţi astfel de bucurii”

Anul acesta, Episcopia Huşilor a marcat Ziua Internaţională a Copiilor într-un mod inedit, în condiţiile în care tradiţionala întâlnire cu copiii din curtea Episcopiei a fost anulată din cauza restricţiilor impuse de contextul epidemiologic.



Astfel, de 1 iunie, au fost inaugurate şi date în folosinţă primele trei case ridicate în cadrul proiectului social filantropic „Bucuria e acasă”, demarat de Episcopul Huşilor, PS Ignatie, şi coordonat de consilier eparhial, preotul Vladimir Beregoi.

Acest proiect este dedicat familiilor cu mulţi copii sau care se află în situaţii dificile din punct de vedere material şi constă în construirea unor case, dotate cu toate cele necesare (utilităţi, mobilier, aparate de uz casnic, veselă şi haine), care sunt oferite, la cheie, acestor familii.

Prima casă ce a fost sfinţită şi oferită beneficiarilor se află în localitatea Grăjdeni, comuna Fruntişeni, Protopopiatul Bârlad. Beneficiarii acestei locuinţe sunt o familie cu trei copii a căror casă fusese mistuită de flăcări în vara anului 2018. De Ziua Copilului, după slujba de sfinţire, Andra, Alina şi Andrei, alături de tatăl lor, Sergiu, au primit cheile casei din partea Episcopului Ignatie.

„Ne-am gândit ca această zi, dedicată, la nivel internaţional, copiilor, să o marcăm într-un mod inedit, dăruindu-le acestor trei copilaşi o casă. Nu am mai reuşit să organizăm evenimentele pregătite pentru cei mici, din cauza crizei sanitare în care ne aflăm. În Scriptură, termenul de «casă» este conotat cu cel de «familie». Casa este cea care exprimă familia, căldura, protecţia, dragostea şi, mai presus de toate, locul în care învăţăm să Îl iubim pe Dumnezeu. Aşa ne dorim să fie această casă pentru cei trei copilaşi şi pentru părinţii lor: locul în care să simtă că sunt învăluiţi de dragoste, de bucurie, de siguranţă şi de credinţă. Substantivul «acasă» are, pentru fiecare dintre noi, o semnificaţie extraordinar de puternică. Acasă întotdeauna te întorci, şi nu pleci niciodată. Este mult mai intens impactul întoarcerii acasă, la modul cât se poate de fizic, dar în acelaşi timp, niciodată nu poţi să spui că pleci de acasă. Este în tine, în inima ta. Ne bucurăm că am ajuns la acest moment în care să le dăruim copilaşilor această casă, care face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat sugestiv: „Bucuria e acasă”. Mulţumesc foarte mult tuturor celor care au fost implicaţi în acest proiect. Această casă este rodul dragostei preoţilor din Episcopia noastră. A fost ridicată exclusiv cu sprijinul tuturor preoţilor din Eparhie”, a menţionat PS Ignatie..

Episcopul Huşilor a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în finalizarea proiectului din satul Grăjdeni. În semn de cinstire pentru aceştia, a acordat distincţii primarului comunei Fruntişeni, pentru sprijinul acordat în privinţa documentaţiei, şi generalului (r) Gheorghe Dascălu cel care a donat terenul pe care s-a construit casa.

De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a evidenţiat sprijinul constant în proiectele sociale dedicate copiilor, oferit de medicul Cristina Tiron din Bârlad, căreia i-a oferit Distincţia de vrednicie „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi”, şi de către magistratul pensionar Nicolaie Mihai, preşedintele C.A.R.P. Bârlad, căruia, de asemenea, i-a oferit Distincţia de vrednicie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a Episcopiei Huşilor.

A doua casă din programul „Bucuria e acasă” se află în localitatea Bulboaca, Parohia Zizinca, Protopopiatul Vaslui. Marius, orfan de mamă de la vârsta de trei ani, avea să îşi piardă şi tatăl în incendiul din 2018 care le-a mistuit casa. Din acel moment, adolescentul, elev la un liceu din Vaslui, a fost sprijinit de o familie din sat pentru a avea un adăpost şi cele necesare. Părintele Episcop Ignatie i-a oferit bursa de studiu "Sfântul Ioan Evanghelistul", asigurată de Parohia Ortodoxă Română din Cambridge, Marea Britanie, şi şi-a luat angajamentul de a-i ridica o nouă casă.

Casa lui Marius, după incendiu

Casa a fost ridicată de Episcopia Huşilor, prin Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Huşi, alături de mai mulţi oameni de bine din Constanţa, Bucureşti şi Timişoara.

Şi de această dată, Episcopul Huşilor a oferit distincţia de vrednicie „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi” Mihaelei Tudusciuc, cea care l-a găzduit pe Marius după ce a rămas fără niciun sprijin, şi lui Cristian Alexa, cel care a donat terenul, distincţia de vrednicie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

Noua casă a lui Marius

Casa cu numărul trei din proiectul „Bucuria e acasă” a fost sfinţită în Huşi. Şase copii au primit, în dar, de ziua lor, o casă complet utilată şi mobilată. Părintele Episcop Ignatie a oferit, după slujba de sfinţire, cheile casei: „Consider că această casă, darul acesta făcut în primul rând copilaşilor, este una din minunile din această perioadă atât de dificilă. Este o minune din vremea pandemiei. Concretizarea acestui gând, de a le dărui o casă celor şase copilaşi, a coincis cu această perioadă. Pe 16 martie a început aici lucrarea, iar acum s-a finalizat. În Biserică, ne străduim ca ceea ce vorbim să punem şi în aplicare, să acoperim vorbele noastre cu faptele. Mulţumesc părintelui consilier Vladimir Beregoi, sufletul acestui proiect, care a pus în faptă gândurile pe care le-am avut”.

De asemenea, PS Ignatie a mulţumit echipei Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huşi, evidenţiind generozitatea şi bunătatea oamenilor care au răspuns constant apelurilor făcute de părintele consilier Vladimir Beregoi, din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Turda, Câmpia Turzii, Orăştie, Ocna Mureş, Alba-Iulia, Parohia Hârsova-Vaslui, şi Asociaţia „Serafim-Bucuria copiilor” Trimişoara.

Pe aceştia, Ierarhul Huşilor i-a numit „oameni generoşi şi filantropi” oferind diplome de vrednicie, care vor fi trimise fiecăruia în parte.

Dintre cei prezenţi, Părintele Episcop Ignatie a oferit distincţia de vrednicie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” domnului Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huşi, cel care a pus la dispoziţie terenul, şi lui Simion Gheuca pentru contribuţia şi aportul adus la finalizarea acestei locuinţe.

La final, preotul Vladimir Beregoi i-a îndemnat pe copii ca, peste ani, să nu uite ajutorul primit şi să sprijine, la rândul lor, pe cei care vor avea nevoie:

„Timpul va trece, veţi ajunge oameni mari şi veţi avea posibilităţi, pentru că sunteţi copii înţelepţi. Să nu uitaţi atunci că undeva, într-un oraş sau într-un sat, există un copil sau mai mulţi care vă aşteaptă să împărtăşiţi astfel de bucurii”.

Proiecte filantropice în derulare

De asemenea, părintele consilier Vladimir Beregoi a menţionat că proiectul „Bucuria e acasă” continuă, fiind în construcţie mai multe case, în diferite stadii de lucru, iar atenţia acordată celor în nevoi se concretizează şi prin aşezămintele şi căminele care urmează să fie deschise în acest an: Aşezământul «Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi» din Huşi, Aşezământul «Sfântul Ierarh Nectarie» din Fedeşti, comuna Şuletea, Căminul pentru persoane vârstnice «Sfântul Proroc Daniel» comuna Şuletea, Căminul pentru persoane vârstnice «Sfântul Calinic» Vutcani şi Aşezământul social «Sfântul Spiridon» Bârlad.

De asemenea, sunt în diferite stadii de construcţie: Aşezământul «Sfântul Nectarie» de la Draxeni, iar în Huşi, un Centru cultural-educaţional, un Centru de zi pentru copii, un Club al seniorilor şi un Centru de consiliere pentru persoanele dependente de alcool”.