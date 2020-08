Când este considerată o persoană contact direct al unui pacient COVID-19 şi care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze

Când este considerată o persoană contact direct al unui pacient COVID-19, care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze şi în ce condiţii poate beneficia de testare gratuită?

Sunt întrebări pe care mulţi români le adresează şi cărora şi cărora reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi le răspund punctual, insistând asupra conduitei pe care cetăţenii trebuie să o adopte în actualul context epidemiologic.

O persoană este contact direct cu un pacient pozitiv dacă se regăseşte într-una dintre următoarele situaţii:

• Persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

• Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

• Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă);

• Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;

• Persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;

Conduita de urmat în cazul unui contact direct

Izolarea la domiciliu se impune imediat ce s-a aflat statutul de contact direct. Se recomandă ca izolarea să se facă în condiţii de siguranţă (singuri). În cazul în care nu există această posibilitate, se recomandă ca izolarea persoanei să se facă într-o încapere separată de restul familiei, cu utilizarea măştii de protecţie şi a dezinfectării riguroase atunci când sunt utilizate spaţiile comune;

Se anunţă Direcţia de Sănătate Publică din judeţul de provenienţă, prin email sau telefonic , pentru confruntarea cu informaţiile primite în cadrul anchetei epidemiologice de la persoana confirmată pozitiv. Stabilirea contacţilor se realizează conform metodologiei prin ancheta epidemiologică desfăşurată la persoana confirmată pozitiv. Vă rugăm ca toate informaţiile prezentate să fie reale şi corecte.

În cazul în care pe durata perioadei (cele 14 zile de la data contactului fizic) apare deteriorarea stării de sănătate, se apelează numărul de urgenţă 112.

Atenţie!

Conform legislaţiei, testarea pentru SARS-CoV-2 gratuită se efectuează doar persoanelor care sunt contacţi direcţi şi care prezintă semne de boală specifice infecţiei cu noul coronavirus;

Persoanele care prezintă simptome specifice noului coronavirus, trebuie să anunţe Direcţia de Sănătate Publică telefonic indicând nume, prenume, CNP, numărul de telefon, pentru ca Direcţia de Sănătate Publică să facă solicitarea la Serviciul de Ambulanţă Iaşi în vederea testării pentru SARS-CoV-2.

Persoanele asimptomatice nu se testează.

Perioada de carantinare a contactului direct este de 14 zile de la data ultimului contact cu o persoană cu infecţie COVID-19.

Reprezentanţii DSP, atrag atenţia că, potrivit metodologiei de supraveghere a COVID-19, persoanele (contactul contacţilor) care locuiesc la aceeaşi adresă cu un contact direct, nu intră în izolare, nu sunt consideraţi contacţi direcţi şi nu beneficiază de concediu medical.

