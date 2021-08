Avocat din Vaslui, prins cu 164 km/h în localitate, la volanul unui Lamborghini. Explicaţia aiuritoare dată în instanţă

Avocatul vasluian a fost surprins de radar pe 12 iulie 2020, în jurul orei 13,30, la volanul unui Lamborghini, circulând cu viteza de 164 km/h pe DN 24, în dreptul localităţii Satu Nou, comuna Soleşti, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Abaterea a fost filmată cu un aparat radar pistol Trucam TC.

Poliţiştii au constatat, de asemenea, că avocatul nu avea asupra sa actul de identitate şi nici certificatul de înmatriculare. Imediat după ce a fost amendat şi lăsat pieton pentru 90 de zile, acesta a contestat procesul verbal la Judecătoria Vaslui, iar magistraţii de aici i-au dat câştig de cauză pe motiv că în probele video ar apărea un autoturism marca BMW şi nicidecum Lamborghini-ul notat în procesul verbal.

Tribunalul Vaslui a întors decizia

La Tribunalul Vaslui, decizia a fost cu totul alta, în defavoarea avocatului. Magistraţii instanţei de apel au apreciat că avocatul se afla, într-adevăr, la volanul unui Lamborghini, iar viteza cu care acesta circula a fost cea înregistrată de aparatul radar.

”Contrar susţinerilor intimatului, din analiza probelor administrate, instanţa de apel constată că prezumţia de vinovăţie nu a fost înlăturată, rezultând fără echivoc din planşele foto coroborate cu înregistrarea pe suport magnetic, că aceasta a săvârşit fapta reţinută în procesul-verbal, respectiv că a condus autoturismul marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare ….., cu viteza de 164 km/h pe DN 24, în localitatea Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h, pe ruta de deplasare Iaşi-Vaslui, abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam TC. Sectorul de drum pe care a circulat intimatul se află în interiorul localităţii Satu Nou, judeţul Vaslui şi, potrivit dispoziţiilor legale arătate anterior, apelantul avea obligaţia de a circula cu viteza legală de 50 km/oră. Tribunalul mai reţine că stabilirea vitezei de deplasare a petentului s-a realizat în condiţiile legii, respectiv cu un mijloc certificat şi verificat metrologic (cinemometru), astfel că forţa probantă a procesului-verbal de contravenţie nu rezultă doar din aplicarea principiului general din dreptul administrativ referitor la prezumţia de legalitate a actului întocmit de un agent al statului, ci şi din dovezile în baza cărora s-a întocmit, respectiv de buletinul de verificare metrologică a cinemometrului despre care se susţine că a înregistrat viteza de deplasare a petentului la momentul constatării contravenţiei”, se arată în motivarea Tribunalului Vaslui, potrivit vremeanoua.ro.

Nu a formulat obiecţiuni

Un alt aspect ridicat de judecătorii Tribunalului Vaslui a fost cel legat de procesul verbal întocmit la faţa locului de către agentul constatator, pe care avocatul l-a semnat fără a face niciun fel de obiecţiune.

“Pe de altă parte, intimatul a avut posibilitatea de a se apăra împotriva prezumţiei de legalitate a procesului-verbal de contravenţie, atât prin dreptul la formularea de obiecţiuni ce urmau a fi inserate în conţinutul procesului-verbal de către organul instrumentator, (însă acesta a declarat că nu are obiecţiuni, semnând în acest mod actul constatator), cât şi în faţa instanţei, cu ocazia formulării prezentei contestaţii împotriva procesului-verbal de contravenţie.Instanţa de fond a reţinut netemeinicia procesului-verbal, apreciind că din înregistrarea video nu se poate stabili cu certitudine vinovăţia petentului cu privire la fapta reţinută în sarcina sa, deoarece este redată viteza de deplasare de 128 km/h, în descreştere, a unui autoturism marca BMW, altul decât acela condus de petent, astfel încât a înlăturat această probă ca nefiind pertinentă. Contrar susţinerilor instanţei de fond, Tribunalul, din analiza probelor administrate în cauză se poate stabili cu certitudine că intimatul a circulat, pe raza localităţii Satu Nou, cu viteza de 164 km/h”, arată magistraţii Tribunalului Vaslui în motivarea sentinţei.

”Am comis o faptă regretabilă”

Mai mult, judecătorul instanţei de apel subliniază că în probele video se poate observa cum agentul focalizează aparatul radar pe autoturismul condus de către avocatul Marius Hristea, “neexistând nici un dubiu cu privire la atribuirea vitezei de 164 de km/h acestui autoturism”.

“Tribunalul constată că, deşi intimatul a contestat că ar fi circulat cu viteza de 164 km/h, nu a solicitat probe, chiar bazate pe elemente subiective, pentru a dovedi acest fapt, în timp ce situaţia de fapt reţinută de agentul constatator şi procesul-verbal care o constată, şi anume depăşirea vitezei legale de către intimat, este susţinută şi confirmată cu mijloace tehnice apte în acest sens şi concludente, astfel că nu se poate afirma că a fost încălcată prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit art. 249 Cod pr. civ., cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, iar în materie contravenţională, procesul verbal de constatare a contravenţiei face dovada cu privire la starea de fapt reţinută, până la proba contrara, proba care trebuie sa fie pertinenta si să înlăture orice stare de dubiu cu privire la vinovăţia petentului. Din probele administrate în cauză, instanţa constată că cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie corespund realităţii, iar apelantul nu a făcut dovada altei stări de fapt”, mai menţionează judecătorii.

Decizia instanţei de apel este definitivă. Contactat telefonic, avocatul şi-a asumat greşeala făcută anul trecut. “Acum nu pot să mai zic nimic. Am condus un Lamborghini, am greşit şi am fost sancţionat. Chiar şi poliţistului care m-a oprit i-am spus că am comis o faptă regretabilă. Maşina respectivă avea un motor foarte puternic, Totul însă e de domeniul trecutului, important e că am învăţat o lecţie pentru că nu e deloc uşor să stai o lungă perioadă de timp fără permis de conducere”, a declarat avocatul..

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Cum pot fi amendaţi şoferii care circulă cu viteză nejustificat de mică. Ce alte sancţiuni ciudate mai poate aplica Poliţia Rutieră