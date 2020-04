Peste 1.700 de persoane sunt izolate la domiciliu în Mehedinţi

Peste 400 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi au participat la 420 de misiuni pentru prevenirea şi combaterea răspândirii COVID 19. Astfel, poliţiştii au verificat modul de respectare a măsurii de izolare în cazul a peste 1.500 de persoane. În urma acţiunilor desfăşurate de poliţişti, au fost aplicate 34 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurii privind restricţionarea circulaţiei, în valoare de aproximativ 90.000 lei.

Poliţiştii au depistat un adolescent de 17 ani, care nu a respectat măsura izolării la domiciliu. Tânărul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.500 de lei şi a fost plasat în carantină instituţionalizată.

68 de patrule mixte ale Jandarmeriei cu Poliţia au verificat 355 persoane aflate în izolare la domiciliu în 44 localităţi, iar 29 de jandarmi au constituit echipaje pentru însoţirea persoanelor către locaţiile de carantină, menţinerea ordinii publice la 6 locaţii de carantină. S-au aplicat 11 sancţiuni în valoare de 28.300 lei. În cadrul misiunilor au participat şi 8 patrule mixte poliţist – poliţist de frontieră.

În judeţul Mehedinţi, conform datelor Direcţiei de Sănătate Publică, 352 persoane se află în carantină (din care 7 persoane au intrat in carantina şi 0 persoane au ieşit din carantina în ultimele 24 ore), iar 1.745 de persoane sunt autoizolate şi monitorizate la domiciliu (din care 415 persoane au intrat in autoizolare la domiciliu şi 342 persoane au ieşit din autoizolare la domiciliu in ultimele 24 ore )