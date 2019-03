Cele mai bune bancuri cu doctori. De ce a ajuns la spital un bărbat cu o perie de WC înfiptă în fund

1. O tipă se duce la medic cu nasul umflat. Medicul o întreabă:

- Albină?

- Da.

- S-a pus pe nasul dv.?

- Da.

- V-a înţepat?

- N-a avut timp, pentru că soţul meu a şi lovit-o cu lopata.



2. - Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viaţă. Ce mă sfătuieşti: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură. Cum e mai bine?

- Depinde cum stai cu ficatul…



3. O femeie nici prea tânără, nici prea bătrână, merge la doctor.

- Domnule doctor, aştept al nouălea copil.

- Femeie, esti deşteaptă, de ce nu faci ceva împotrivă?

- Păi eu mă împotrivesc, dar bărbatu-meu e mai tare ca mine.



4. Am ajuns la spital cu o perie de WC înfiptă în fund:

- Cum s-a întâmplat asta? mă întreabă doctorul.

- Am întâlnit o tipă tare azi-noapte în club, i-am zis. Un lucru a condus la altul, până ne-am trezit la mine acasă…

- Şi ea s-a dedat la aşa chestii perverse?!

- Nu ea, i-am răspuns. Nevastă-mea!… Era acasă.



5. - De ce ai fugit din sala de operaţie înainte de a fi operat?

- Pentru că infirmiera spunea tot timpul: „Curaj, nu vă fie teamă, e o operaţie uşoară”!

- Păi şi? Asta nu te-a liniştit?

- Nu. Pentru că vorbea cu chirurgul!

6. O femeie sună disperată la medicul veterinar:

- Domnule doctor, pisica mea a băut circa 50 ml de benzină. Apoi s-a învârtit ca nebuna prin casă vreo trei ore şi acum stă pe canapea şi nu se mai mişcă deloc. Ce credeţi că s-a întâmplat?

Stă medicul şi se gândeşte, apoi răspunde calm:

- O fi rămas fără benzină?



7.- V-aş recomanda, pe cât posibil, o viaţă sexuală regulată. Sunteţi căsătorită sau aveţi un prieten?

- Şi soţ, şi prieten, domnule doctor, dar se cam lasă unul pe altul!



8. Nevasta unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i opereze soţul:

- Mai există speranţe, domnule doctor?

- Depinde ce anume speraţi!

9. O femeie foarte atrăgătoare intră împreună cu bunica sa într-un cabinet de medicină generală.

- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie doctorului.

- În regulă, spune doctorul. Mergeţi după paravan şi dezbrăcaţi-vă.

- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.

- Am înţeles, spune doctorul. Doamnă, vă rog să scoateţi limba.

10. În spital este adus un tip cu o fractură craniană.

Sora medicală completează fişa şi întreabă:

- Căsătorit?

- Nu, am avut un accident.



