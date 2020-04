Cele mai bune bancuri despre bărbaţi. Care sunt cele trei mari dorinţe ale reprezentantului sexului tare

1.Sfântu Petru se plictiseşte şi face o adunare cu bărbaţi:

– Mă, băieţi, vreau şi eu să văd câţi bărbaţi nu au fost sub papucul nevestei! Şi vreau să fiţi sinceri! Cei care au fost ţinuti sub papuc, să vină la dreapta mea, ceilalţi să stea la stânga.

La această cerere, toţi bărbaţii trec la dreapta… cu excepţia unuia. Ăsta este lăudat nevoie mare, după care Sfântu Petru întreabă:

– Şi? Cum ai reuşit să te menţii pe calea cea dreaptă?

– Păi aici mi-a zis nevastă-mea să stau.

2.Soţul vine acasă de la serviciu. Nevastă-sa – pe canapea, se uită la o emisiune despre gătit.

– Altceva n-ai de făcut? Degeaba te uiţi la asta, zice el nervos. Oricum nu ştii să găteşti!

Ea răspunde calmă:

– Şi ce, tu nu te uiţi la filme porno?

3.Un bărbat se plimbă pe o plajă şi la un moment dat se împiedică de o lampă îngropată în nisip. O ridică şi o scutură, când apare un duh.

- Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ţi îndeplinesc o dorinţă.

- Totdeauna am vrut sa merg în Hawaii, dar am rău de mare şi mi-e frică de avion. Poţi să construieşti un pod până acolo, ca să pot merge cu maşina ?

- Asta e imposibil. Gândeşte-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gandeşte-te cât ciment, cât oţel! În nici un caz. Pune-ţi altă dorinţă !

- Stii, am fost însurat de patru ori. Soţiile mele toate au spus ca sunt un nesimţit şi un insensibil. Aş vrea să înţeleg femeile...

- Podul să fie cu două benzi sau cu patru?

4.Vasile bea o bere la bar cu prietenul său Ion. La un moment dat, îşi scoate telefonul şi o sună pe soţia lui, spunându-i pe un ton sec:

– Alo, pregăteşte apa caldă, nu vreau să pierd timpul când vin acasă.

Apoi închide. Prietenul său, cu un ton admirativ, îi spune:

– Eşti un adevărat bărbat, aşa trebuie vorbit cu femeile, cu autoritate.

La care vine răspunsul:

– Dar ce credea ea, că o să spăl vasele cu apă rece!?

5.Un bărbat vrea să renunţe la viaţa de burlac, dar nu îşi găseşte aleasa inimii.

Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:

– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.

Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale:

”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.

A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ:

”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”

6.Doi bărbaţi discută despre nevestele lor:

- Eu am ajuns în sfârşit la o întelegere cu soţia mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.

- Şi sunteţi mulţumiţi?

- Bineînţeles! O zi bem, o zi mâncăm.

7.Cum să scapi de un bărbat

E o problemă dacă vrei să scapi de un bărbat fără să-l răneşti. Expresii ca “ieşi afară” sau “nu vreau să te mai văd”, nu fac decât să te oblige să-i dai explicaţii! ca să scapi de el. Încearcă să-i spui “Te iubesc, vreau să mă mărit cu tine, vreau să avem copii”. Va pleca fără să ceară sau să dea explicaţii.

8.Cum conjugă un misogin verbul "a frâna "

- Eu frânez

- Tu frânezi

- El frânează

- Ea ... vine şi ne loveşte.

9.Soţia a avut o zi grea şi după întoarcerea acasă a început să se plângă.

Ea îi spune soţului ei, “Nimeni nu mă iubeşte …. nimeni nu are grijă de mine .. toată lumea mă urăşte!”

Soţul ei, uitandu-se la TV zice: “Asta nu e adevărat, dragă. Nu eşti atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.

10. Bărbatul are trei mari dorinţe. Care sunt acestea?

a) Să fie aşa frumos cum este în ochii mamei sale;

b) Să fie aşa bogat cum crede fiul său că este;

c) Să aibă atâtea femei câte suspectează nevastă-sa că are.