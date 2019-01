VIDEO Zece filme pe care merită să le vedeţi la începutul anului 2019

Mr.Bean în Johnny English Strikes Again FOTO Cinemagia.ro

Pentru că recomandările de filme din perioada de după Crăciun au avut mare succes în rândul cititorilor site-ului Adevărul.ro, vă propunem un nou top. Asta şi pentru că începutul anului 2019 mai oferă câteva zile libere, numai bune de petrecut în faţa ecranelor. Vă propunem un nou top 10 filme, inspirate din box-office-ul din România, prezentat de www.cinemagia.ro.

1.The Possession of Hannah Grace (Diavolul în carne şi oase)

O şedinţă şocantă de exorcism scapă de sub control, curmând viaţa unei adolescente. La câteva luni de la eveniment, fosta poliţistă, Megan Reed (Shay Mitchell) încearcă să revină la o viaţă normală, după ce asistase la moartea partenerului său, fără să poată interveni şi după ce ajunsese să consume droguri şi alcool pentru a-şi învinge durerea. Megan lucrează acum la morga unui spital din Boston, unde a reuşit să se dezbare de vicii, găsindu-şi o oarecare linişte în acest loc al morţii şi singurătăţii.

Dar într-o noapte, după ce primeşte un cadavru complet desfigurat, lucrurile încep să se schimbe. Închisă în subsolul clădirii unde funcţiona morga, împreună cu acest cadavru mutilat, Megan începe să aibă halucinaţii înfiorătoare. Întrebându-se dacă mai e în toate minţile, ea se teme că acest cadavru este posedat de o forţă demonică, fiind gata să revină la viaţă pentru a ucide.

2. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald).

Este anul 1927, iar povestea începe la câteva luni după ce Newt a ajutat la descoperirea şi capturarea infamului vrăjitor întunecat, Gellert Grindelwald. Cu toate acestea, aşa cum a promis că va face, Grindelwald a realizat o evadare dramatică şi a adunat mai mulţi adepţi la cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de toate fiinţele non-magice.

Singurul care ar putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a numit cândva cel mai drag prieten al său, Albus Dumbledore.

Dumbledore va trebui să caute ajutorul vrăjitorului care l-a învins pe Grindelwald odată, fostul său student, Newt Scamander. Aventura îl reuneşte pe Newt cu prietenii americani Tina, Queenie şi Jacob, dar misiunea lui va testa loialitatea acestora, în timp ce se confruntă cu noi pericole într-o lume a vrăjitorilor din ce în ce mai periculoasă şi divizată.







3. A Star Is Born (S-a născut o stea)

Tragica poveste de dragoste este centrată în jurul muzicianului Jackson Maine (Bradley) care o întâlneşte pe tânăra aspirantă Ally (Lady Gaga) şi se îndrăgosteşte pe loc de ea. Deşi nu mai spera să devină cântăreaţă vreodată, Ally cucereşte publicul imediat, după ce Jack o convinge să urce pe scenă, la unul dintre concertele lui. Pe măsură ce cariera lui Ally ia amploare, povestea lor de dragoste se deteriorează, iar Jack se simte tot mai singur în interminabila lui luptă cu demonii interiori.



Din 19 octombrie, „S-a născut o stea” aduce împreună pe marile ecrane doi dintre cei mai apreciaţi artişti ai momentului: pe actorul Bradley Cooper, nominalizat la Oscar şi superstarul Lady Gaga, aflată la primul ei rol principal major. Totodată, producţia reprezintă debutul lui Cooper în postura de regizor.





4. Widows (Văduve)

Acţiunea filmului „Văduve” se desfăşoară în oraşul Chicago, într-o perioadă cu turbulenţe politice şi sociale. Atunci când patru tâlhari înarmaţi sunt ucişi încercând să desfăşoare un jaf exploziv, văduvele lor, având în comun datoriile rămase în urma activităţilor criminale ale soţilor lor morţi, îşi iau soarta în propriile mâini pentru a putea crea un viitor în condiţiile impuse de ele.

Filmul îi are în distribuţie pe Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garrett Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall şi Liam Neeson.

5. Johnny English Strikes Again (Johnny English loveşte din nou)

Johnny English loveşte din nou e al treilea film din seria de comedii al căror erou este Johnny English, mereu agent secret din întâmplare.



Rowan Atkinson se întoarce pe marile ecrane cu o nouă super-aventură. Când un atac cibernetic duce la dezvăluirea identităţii tuturor agenţilor secreţi britanici, Johnny English este ultima speranţă a serviciului secret. Rechemat la datorie, English se aruncă direct în acţiune, având misiunea de a-l găsi pe hacker. Dar, pentru că deja nu are prea multe abilităţi, şi e învăţat numai cu tehnologia demodată, analogă, Johnny English trebuie să învingă mai întâi dificultăţile tehnologiei moderne pentru ca misiunea sa să fie un succes.





6. Zimna wojna (Războiul rece)

În timpul Războiului Rece, undeva între Polonia stalinistă, ruinată de cel de-Al Doilea Război Mondial, şi Parisul boem al anilor ’50, un muzician înnebunit după libertate şi o tânără cântăreaţă pătimaşă trăiesc o iubire imposibilă, într-o perioadă istorică imposibilă. Îi desparte totul: trecutul lor, temperamentul, caracterul, ideile lor politice, imperfecţiunile fiecăruia şi inevitabilele lovituri ale sorţii. Cu toate acestea, sunt în mod fatal condamnaţi să fie împreună. Cold War, în regia lui Paweł Pawlikowski, este o poveste de dragoste improbabilă şi totuşi neobişnuit de puternică, între Polonia, Berlin, Iugoslavia şi Paris, de o parte şi de alta a Cortinei de Fier.

7. Smallfoot (Aventurile lui Smallfoot)

O aventură animată pentru toate vârstele, Smallfoot întoarce legenda „Bigfoot” cu susul în jos atunci când un tânăr yeti descoperă ceva ce credea că nu există: un om. Deşi nu a întâlnit niciodată unul, strălucitul Migo este hotărât să le arate semenilor săi existenţa dificil de sesizat a omului. Întreaga acţiune eroică îi asigură o anumită faimă în cadrul tribului, chiar şi o şansă cu fata visurilor sale. Dar misiunea extravagantă nu merge aşa cum a fost planificată: descoperirea trimite comunitatea simplă de yeti într-o alertă şi confuzie totală, devenind înspăimântată de creaturile care roiesc dincolo de satul lor înzăpezit. Va fi nevoie de o prietenie inteligentă şi dificilă care să restabilească ordinea şi să aducă pace între cele două lumi aparent ireconciliabile. Smallfoot este o poveste exuberantă despre prietenie, curaj şi bucuria de a descoperi.





8. Örök tél (Iarnă eternă)

În decembrie 1944, soldaţii ruşi concentrează femei într-un sătuc de la sud de Dunăre. Le spun că le duc la muncă pentru trei săptămâni. Irén, tânăra şvăboaică, pleacă spre necunoscut. După o grea călătorie cu trenul, acestea ajung într-una dintre taberele din Bazinul Doneţk. Şvabii sunt trataţi ca şi criminali de război, fiind învinuiţi pentru atrocităţile comise de soldaţii nemţi. Rajmund, un alt prizonier, este atras de Irén, care ajunge să fie distrusă fizic şi sufleteşte, iar acesta îi salvează viaţa. Între bărbat şi femeie se înfiripă o relaţie specială, cu propriile reguli, exact ca şi supravieţuirea. Dar cu ce preţ poate omul să supravieţuiască în iad?







9.Hunter Killer (Operaţiunea Hunter Killer)

Un căpitan de submarin american face echipă cu puşcaşii marini pentru a-l salva pe preşedintele Rusiei, răpit de un general răzvrătit.

În adâncime, sub Oceanul Arctic, căpitanul de submarin Joe Glass (Gerard Butler) se află în căutarea unui submarin american dispărut, atunci când descoperă că în largul mării se pregăteşte o lovitură secretă dată de ruşi, ce ameninţă să distrugă ordinea mondială. Cu echipa şi ţara pe linie, Căpitanul Glass trebuie să organizeze acum un grup de elită al forţelor speciale ale Marinei americane (SEAL) pentru a-l salva pe preşedintele rus răpit de şi pentru a naviga prin apele inamice încercând să oprească un al Treilea Război Mondial.



În film mai joacă de asemenea câştigătorul de premiu Oscar Gary Oldman, Common, Linda Cardellini şi Toby Stephens. „Operaţiunea Hunter Killer” este un thriller care se desfăşoară atât pe apă, cât şi pe uscat.







10. The Girl in the Spider's Web (Prizonieră în pânza de păianjen)

În thriller-ul “Prizonieră în pânza de păianjen,” fanii vor lua contactul cu o nouă aventură a lui Lisbeth Salander, războinica pentru dreptate a secolului XXI, care se angajează în cea mai periculoasă şi îndrăzneaţă cruciadă a sa de până acum.



Atunci când un om de ştiinţă o angajează să recupereze de la americani o lucrare de-a sa, Lisbeth se trezeşte angrenată într-un hăţiş întunecat şi violent de intrigi, în mijlocul cărora forţe misterioase reuşesc să sustragă baza de date, dau foc apartamentului ei şi o lasă acolo mai mult moartă decât vie. Împreună cu vechiul ei prieten si aliat, jurnalistul Mikel Blomkvist, Lisbeth trebuie să pornească pe urmele atacatorilor săi, să-l protejeze pe fiul omului de ştiinţă şi să recupereze ceea ce i se furase. Pe măsură ce năvodul se strânge, ea este absorbită tot mai mult în penumbrele trecutului său misterios.