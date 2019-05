VIDEO Primar PSD, după înfrângerea suferită în alegeri: „Le faci piaţă, le faci pod, le faci SPA şi îţi bagă cuţitul în spate“

Rezultatul alegerilor europarlamentare de duminică din Municipiul Lugoj, la care PSD a ieşit pe trei, după PNL şi USR, a căzut ca un trăsnet pentru primarul oraşului, care este şi preşedintele filialei locale a PSD, Francisc Boldea. Primarul s-a declarat, într-un interviu pentru televiziunea locală Ten TV, dezamăgit de faptul că, după tot ce a făcut în oraş, cetăţenii i-au „înfipt un cuţit în spate”.

„Alegerile care au fost ieri (n.r. duminică) mi-au demonstrat un lucru dezamăgitor şi o spun direct, ca persoană fizică. Poţi să le faci de toate oamenilor. Să îţi rişti sănătatea, viaţa, să te expui, să nu răspunzi la toate caricaturile şi toate care-s scrise de oameni care în viaţa lor nu au făcut nimic şi să te trezeşti la urmă cu cuţitul în spate”, a spus Boldea, care a dat şi exemple concrete.

„Le faci piaţă (n.r. în jurul căreia străzile sunt pline de gropi), le faci pod (n.r. inaccesibil persoanelor cu dizabilităţi), le faci sală de fitness, le faci parcuri, le faci SPA (n.r. inaugurat în campania electorală din 2016 şi încă nefuncţional), le faci ştrandul cu şase bazine (n.r. deschis după cinci ani de lucrări, doar pentru vizitare, cu trei zile înainte de alegeri), le faci toate. Te lupţi patru ani cu opoziţia, ca ieri să te trezeşti la vot că se votează cu opoziţia. Te lupţi la Bucureşti, şi am făcut n drumuri pentru Militari, ca să aibă drumuri de acces şi la urmă îţi bagă cuţitul în spate”, a declarat Boldea.

Edilul a dat exemplu inclusiv cartierul lui. „Chiar şi la mine în cartier, nu aveau drumuri asfaltate, nu aveau apă, nu aveau canal, curentul nu era. Toate le-am făcut pentru ei. Nu mai vorbesc de penticostalii care sunt în Balta Lată. Le-am făcut parcare, le-am făcut parc, le-am făcut elemente de joacă, le-am făcut drumurile, trotuarele. Şi la sfârşitul mulţamul e să îţi bage cuţitul în spate. Nu e important să faci în Lugoj, ci important e să înjuri, să critici, şi atunci lumea vrea sânge”, a mai arătat edilul.

Francisc Boldea a mai arătat că în Lugoj, PSD a pierdut alegerile pe fondul apariţiei Pro România şi a prezenţei mari la vot. „Noi nu am avut decât 3.800 de voturi la alegerile din 2014, când am fost trei partide. Acum am făcut 2.560, dar a făcut Pro România 1.240. Suma lor este egală cu cea de atunci. Lumea confundă. Unii ţin cu Ponta, unii cu PSD-ul. Suma este egală, dar au fost numai 10.000 de oameni la vot. Acum au fost 17.000, iar cei care au venit în plus nu au venit pentru noi, ci au ţinut cu cei care toată ziua sunt pe Facebook, înjură, critică. Dacă asta este concepţia, noi ne supunem votului”, a mai declarat Francisc Boldea.

