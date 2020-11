VIDEO Inginerii de la Universitatea Politehnica, pregătiţi pentru super concertul de centenar

Pe 11 noiembrie se împlinesc o sută de ani de la semnarea Decretului regal de înfiinţare a Politehnicii din Timişoara. Trupa RockIng s-a născut din dorinţa de a pregăti un concert special pentru acest centenar. Formaţia este alcătuită din vedete ale muzicii româneşti, cu toţii foşti studenţi politehnişti. Formula de bază a bandului este alcătuită din vocaliştii Mircea Baniciu, ex-Phoenix, Pasărea Colibri, actualmente la Pasărea Rock, şi Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, toboşarul Vali Potra de la Blazzaj sau Abra, pianistul Teo Pop de la JazzyBIT sau Quo Vadis şi Tiberiu Bako, fostul basist al trupei Cargo şi Pro Musica, plus invitatul Tavi Horvath, de la Implant pentru Refuz.

„Am spus că pot să mă ocup să creez o formaţie din absolvenţi ai Politehnicii. Există astfel de absolvenţi, muzicieni cunoscuţi, consacraţi, vedete. Nu a fost uşor, dar am reuşit să coagulez această formaţie. A ieşit o formaţie absolut superbă. Are şi un nume: RockIng, de la rock şi ing, de la ingineri. Cu toate că nu toţi cei care au terminat Poli sunt ingineri. Sunt şi arhitecţi, cum este Mircea Baniciu, sunt şi experţi în comunicare şi alte domenii. Formaţia are o formulă de bază şi un invitat, Octavian Horvath”, a spus omul de radio Bogdan Puriş, creierul acestui proiect, el însuşi absolvent la Poli.