Urmele gloanţelor trase la Revoluţia din 1989 nu vor dispărea de pe clădirile din centrul Timişoarei

Revoluţionarul Corneliu Vaida a cerut sprijinul primăriei pentru ca urmele gloanţelor trase în decembrie 1989 să nu dispară de pe faţada clădirilor din centrul Timişoarei.

„Imobilele din centru sunt renovate, însă constat că, cu ocazia acestei renovări, dispar urmele de gloanţe de pe pereţi, urme care sunt mărturii istorice a celor ce s-au întâmplat acum 31 de ani. Cred că s-ar putea găsi o soluţie ca acele urme de gloanţe să fie păstrate, ca să nu se uite ce s-a întâmplat în decembrie 1989. În Calea Girocului s-au şters, pe frontispiciul Hotelului Timişoara s-au şters. Aşa, încet-încet, se vor şterge toate urmele din Timişoara şi vor rămâne doar poveştile. Unele adevărate, altele nu. M-aş bucura dacă aţi găsi o soluţie în sensul ăsta”, a susţinea Corneliu Vaida.

La iniţiativa lui Vaida, Răzvan Negrişanu, consilierul local USR, a depus, astăzi, la Primărie, Regulamentul pentru păstrarea urmelor Revoluţiei din decembrie 1989.

„Se referă la regulile pe care trebuie să le respecte cei care iniţiază o procedură de reabilitare a unei clădiri în zona istorică, cele care au pe ele aceste mărturi, cu urme de gloanţe. În urma consultării publice am introdus şi partea de grafity-uri datând din 1989. În certificatul de urbanism se va specifica cum trebuie să se facă păstrarea acestor urme”, a spus Răzvan Negrişanu.

“Vă mulţumesc pentru mesajele voastre interesante şi profesioniste din care am reţinut câteva propuneri şi am modificat documentul în consecinţă. Doamna Ana Kun, am introdus la propunerea dvs şi grafittiurile datând din timpul Revoluţiei. Domnule Corneliu Vaida, am inclus printre obligaţii şi verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de către primărie.

Deşi afirm că am încredere în discernământul arhitecţilor din Timişoara, îi răspund Codruţei Negulescu că propun elaborarea unui ghid orientativ pentru a veni în ajutorul proiectanţilor şi arhitecţilor, care va reflecta experienţa altor oraşe europene de prezervare a urmelor evenimentelor istorice importante şi care va da coerenţă şi unitate acestor artefacte de pe traseul Revoluţiei din decembrie 1989.

Am inclus, tot la propunerea voastră, în proiectul de Regulament şi montarea unor plachete comemorative în locurile relevante de pe traseul Revluţiei din decembrie 1989.

Am convingerea că acest Regulament va contribui la crearea unui patrimoniu imobil al Revoluţiei în Timişoara”, a scris Răzvan Negrişanu pe pagina sa de Facebook.